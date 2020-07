Tina Turner regresa a la música de la mano de DJ Kygo

La música tiene sus leyendas y sus íconos, figuras que han sabido marcar generaciones con sus interpretaciones y sus puestas en escena. Una de las estrellas que compone esta pléyade es sin duda alguna Tina Turner , que vuelve al ruedo de la mano de DJ Kygo , para deleitar a los seguidores con "What’s Love Got To Do With It".

Recordada por éxitos como “ What's Love Got to Do with It ”, “Let’s Stay Together” y “We Don’t Need Another Hero”, Tina Turner se reunió con el cantante y músico DJ Kygo , para realizar una reversión de “ What’s Love Got To Do With It ”.

A través de Instagram DJ Kygo aseguró: “No puedo creer que voy a sacar una colaboración con Tina Turner este viernes”. “What’s Love Got To Do With It es una de mis canciones favoritas. Es surrealista tener esta oportunidad de trabajar con una artista legendaria”.

Tina Turner portada.jpg

"What’s Love Got To Do With It es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos", escribió en Instagram DJ Kygo. "‘What’s Love Got To Do With It’ es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, ¡y se siente surrealista tener la oportunidad de trabajar con una artista tan legendaria!", escribió en su cuenta en Instagram DJ Kygo.

“What’s Love Got To Do With It”ocupó en 1984, la primera posición de la lista The Billboard Hot 100. Años después le dio nombre al filme biográfico de la intérprete que fue protagonizado por Angela Bassett.

En 2019, Tina Turner había declarado que disfrutaba de su retiro de la escena musical. “No canto. No bailo. No me visto bien”, dijo la artista que este viernes estrena una versión del clásico “What’s Love Got To Do With It”.

En la actualidad, Tina Turner, reside en Suiza, acompañada de su esposo, Erwin Bach, con quien contrajo matrimonio en 2013. Solo queda esperar un par de días para escuchar nuevamente "What’s Love Got To Do With It" un éxito de la década de 1980 que seguramente marcará un hito en la segunda década del siglo XXI.