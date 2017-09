Tinayre salió en defensa de Mirtha y atacó a Diego

Sin dejar pasar un solo día más, la hija de la Chiqui se ocupó de atender al Diez tras sus envestidas a la diva. "Yo nunca hablo de mi familia, pero cuando la atacan, sí. Me parece que Maradona es un desequilibrado, una vez más está diciendo una boludez", expresó sin vueltas Marcela desde Las Rubias + Uno, su ciclo en Kuarzo Entertainment.

"Es más, mi madre me decía ‘nunca en mi vida probé el whisky, no sé lo que es el whisky y a Videla no lo conocí jamás’. ¿Él se olvida que se sacaba la foto con la Junta Militar cuando ganó en el Mundial juvenil de 1979? Se olvida de muchas cosas", agregó muy enojada la madre de Nacho Viale, productor del ciclo de los clásicos almuerzos.

Furia en red: por Instagram, Maradona criticó a Mirtha Legrand, Macri y hasta Icardi

Me parece que Diego Maradona es un desequilibrado, una vez más está diciendo una boludez. Ha hecho de su vida un vómito”.

Admirado, pero...

Tinayre reconoció que ha admirado a Maradona en su etapa como jugador. Sin embargo, no dejó de pegarle durísimo al ex campeón del mundo con el seleccionado nacional.

Como es un ser que hay que entender lo que vocaliza, las consecuencias las tendrá. Yo no le doy pantalla a ese señor. En lo deportivo, lo admiro profundamente. Fuera de eso me parece que ha hecho de su vida un vómito. No le doy espacio. ¡Chau, Maradona! Ya te vas a ocupar de tener que aclarar las cosas que estás diciendo”, finalizó furiosa la conductora luego de hacer un tremendo descargo defendiendo a su madre.

