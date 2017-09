Mientras era filmado desde Dubai por su joven novia, Rocío Oliva, el actual DT del Al Fujairah comenzó su interacción virtual diciendo que Macri “se creyó que estaba en Boca y está en la Argentina, que es mucho más grande”.

Cuando sus seguidores le hicieron un reclamo por sus fotos con Carlos Menem y Jorge Rafael Videla, el Diez contestó: “Podemos tener contradicciones. Lo de Menem fue porque le mataron al hijo. Él estaba en contra de la Selección y el que lo salió a torear fui yo”. “Con Videla no, Videla tomaba whisky con Mirtha Legrand, conmigo no tomaba whisky. A mí me hizo rapar el pelo y me llevó a la colimba”.

Luego, volvió a referirse a la Chiqui y lanzó: “Debería hacer un programa con los chicos desaparecidos, sería un buen adiós a esta tierra”.

“Podemos discutir y hablar por una Argentina mejor. Sabemos que la Argentina mejor no es la actual, tampoco lo fue la que pasó. Me dicen cómo se hizo millonaria la presidenta, pero por qué también no dicen que Elisa Carrió denunció a 90 tipos que se enriquecieron y no hay preso ninguno”, añadió.