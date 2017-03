Tino Dolce se despidió de Tarde Mix tras haber estado poco más de cuatro años en la conducción del magazine regional. El animador, que se mudará a Buenos Aires para realizar una maestría de periodismo, se mostró emocionado durante su último programa, en el que lo acompañaron sus familiares y diferentes figuras que fueron parte del ciclo. “Hace rato venía meditando el irme a estudiar a Buenos Aires. Este año me decidí, me presenté y se me dio. Es la decisión más difícil de mi vida porque implica dejar todo. No me estoy yendo porque las cosas están mal o porque me echaron, al contrario, está todo bárbaro y más consolidado que nunca, pero hoy me toca irme”, comentó emocionado en un video que subió a su Facebook.

El adiós siguió en las redes sociales del programa, en donde los seguidores del magazine aprovecharon la oportunidad para saludar a Tino con mucho cariño. “Que difícil va a ser ver Tarde Mix sin vos”; “Sos un chico muy humilde y valioso por eso te merecés lo mejor en esta nueva etapa” y “Sos un genio, qué pena sentir que no estarás más en la pantalla. Te vamos a extrañar”, fueron algunos de los mensajes.

Casting: La productora inició un casting para encontrar a su nuevo conductor masculino.

Casting

Por el momento, Guada Celave conducirá en solitario el ciclo, mientras la productora lleva adelante un casting para encontrar al nuevo conductor masculino. Los interesados en la propuesta deben enviar un video presentación al correo producciontardemix@gmail.com.

“No voy a encontrar otra radio así”

Al mismo tiempo, Tino también se despidió de su programa T de Tino de Radio Teen, del cual estuvo al frente durante poco más de ocho meses.

En ese tiempo, se encargó de animar las tardes de la región con la música del momento y con entrevistas a figuras como Agustín Casanova de Márama, durante su gran show en el estadio Ruca Che, o Joey Montana, en el marco de su presentación en la Fiesta de la Confluencia de este año.

“Una de las cosas por las cuales medité mi decisión de irme a Buenos Aires fue Radio Teen porque acá tengo mucha libertad y comodidades y es un gran barco que tiene un gran destino. No voy a encontrar otra radio como esta”, comentó Tino realmente emocionado sobre el final de su programa.

Por último, le dio un agradecimiento especial al director de la radio, Esteban D’Arano, a quien le adjudicó el enorme crecimiento de la radio en su corto tiempo de vida; a Chuvy López, por la puesta en escena; a Marcia Andrada, por facilitarle cada una de las cosas que necesitó, y a Juan Schroeder por hacerlo parte del proyecto.