Todas las cifras de la copa libertadores

Boca, el más caro

El Xeneize tiene el plantel más caro de la Libertadores. Según el portal Transfermarkt, el equipo dirigido por Barros Schelotto está valorado en u$s 130 millones. El jugador más costoso del azul y oro es Cristian Pavón. Según la web mencionada, su precio de mercado es de u$s 24 millones, aunque su cláusula es de casi 60. Darío Benedetto y Wilmar Barrios son los siguientes jugadores en la lista (12 millones).

Independiente y River no se quedan atrás. El Rojo de Avellaneda está valuado en 105 millones de esa moneda y el Millonario tiene una cotización de 94. En tanto, el plantel de Racing cuesta u$s 51 millones, Estudiantes de La Plata poco más de u$s 27,7 millones y el más modesto es el sorprendente Atlético Tucumán, con un precio de 10,4 millones de dólares.

El negocio de avanzar

En total, el torneo de clubes más importante del continente repartirá premios por u$s 103.850.000. Ya por haber clasificado a los octavos la recompensa es de u$s 750.000. Ahora, aquellos que superen esa instancia y arriben a cuartos de final recibirán un plus de u$s 950.000 de la Conmebol. El negocio crece si se avanza a semifinales, lo que significará para esos cuatro elencos un premio extra de u$s 1.350.000.

El campeón de 2018, que además conseguirá disputar el Mundial de Clubes, embolsará un total de u$s 6 millones, el doble de lo que recibió Gremio por su título en 2017. Y los ingresos se multiplican por los certámenes que el rey de América luego disputa.

Apuestas: brasileños favoritos

Según Bwin, el máximo favorito a quedarse con la Libertadores es Palmeiras. Aquel que haya apostado un euro por el Verdao recibirá 6 en compensación. Le sigue otro brasileño, el actual campeón Gremio (7). En el podio también aparece Boca, que paga 8 euros. Luego, séptimo entre los 16 de los octavos, está River con 10 euros, noveno aparece Racing (13), undécimo Independiente (23), duodécimo Estudiantes (26) y decimotercero Atlético Tucumán con 29 euros. En Argentina, vale decirlo, están prohibidas las apuestas online.

Kilometrajes

Durante esta llave de Libertadores, el que más kilómetros recorrerá será Atlético Tucumán: 5700 km hasta Medellín. Le sigue, Independiente, que tendrá que viajar a San Pablo (2185 km) para enfrentar a Santos; luego Boca, que deberá trasladarse hasta Asunción (1600 km) para medirse contra Libertad, y por último, Estudiantes, que tendrá un recorrido de 1300 km hasta Porto Alegre, donde irá contra Gremio.

6 palos verdes

Embolsará el campeón de la presente edición de la Libertadores. El negocio crece con el Mundial de Clubes para el que saque boleto.

1 chance de superclásico

Sólo en la final podrían cruzarse el Millonario y el Xeneize. En tanto, en cuartos de final podría darse el derbi de Avellaneda.

130 millones de dólares

La cotización del plantel xeneize, el más caro de los 16 que siguen en carrera. River cuesta alrededor de 94 millones.