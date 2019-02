Â¡Todos flechados!

Tinelli siguió los mismos pasos y eligió Instagram para elogiar a su amada: “Feliz día, amore mío. Llenás mi vida de amor, color y alegría. Gracias por hacerme todos los días una mejor persona. No voy a pedir un amor perfecto, sólo que sea de nosotros. Te amo, hermosa @guillevaldes1”, le escribió el Cabezón.

Aprovechando el festejo especial, Oriana posteó la primera foto con su novio. “Tenemos mil fotos, no será la mejor pero seguro es mi favorita porque fue la primera. La segunda es porque ese día me hiciste reír como nunca y ojalá que me sigas haciendo reír así siempre. Feliz día, amor mío”, fue el mensaje para Dybala.

Julieta Nair Calvo subió la apuesta y publicó una foto haciendo topless. Pero el posteo que más llamó la atención fue un breve video en el que se lee “Casamiento por Instagram”.

Flor Peña también calentó San Valentín. La actriz acusó tener fiaca y se mostró muy sexy. “Buen día” fue lo único que agregó a su post, donde mostró su figura.

No fue el día de Yanina

Yanina Latorre se quejó por el furor que genera San Valentín y los usuarios la mataron. “La intensidad de Instagram con las fotitos de parejas. Queridos... ¡el amor es todos los días!”, escribió la rubia. Muchos seguidores no le perdonaron el comentario y respondieron haciendo referencia a la infidelidad que sufrió a manos de Diego Latorre y Natacha Jaitt: “El amor es de la puntita hasta el final... ¿eso querés decir, no?”.