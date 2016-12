El complejo no funciona desde hoy a las 14. Una de las trabajadoras dijo que son 144 los que aún no cobran su salario de noviembre.

Trabajadores de Copahue en quite de colaboración por falta de pago

Trabajadores del complejo termal de Copahue iniciaron hoy a las 14 un quite de colaboración ya que aseguran que aún no cobraron su salario correspondiente a noviembre, por lo que las instalaciones no se encuentran en funcionamiento.

Una de las trabajadoras del lugar explicó que son 144 empleados los que aún no han cobrado su sueldo y que es probable que mañana continúe la medida, aunque evaluarán como seguir.

"La provincia dijo que supuestamente va a pagar el jueves, así que hasta esa fecha quizás se mantenga la medida, y si no pagan se evaluarán otras acciones a seguir", contó la empleada.

En tanto, según la información a la que se tuvo acceso, los baños termales de Caviahue funcionan con normalidad.