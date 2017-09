Trabajadores del EPAS protestaron por herramientas de trabajo

En declaraciones a LU5 el delegado de la Junta Interna de ATE en el organismo, Pablo Azúa, explicó que los "obreros pretenden un carretón para transportar un desostructor y un galpón para guardar las maquinarias y los vehículos".

"Se trata de una protesta particular porque son cosas muy básicas las que reclaman", indicó Azúa, que agregó que "estamos en alerta porque si no realizamos medidas de fuerza no podemos ofrecer el servicio, mientras que el EPAS y el Gobierno no cumplen con estos compromisos".

Azúa explicó además que luego de las medidas de fuerza gremiales realizadas ayer, los trabajadores obtuvieron el compromiso de las autoridades de que en 3 días tendían el transporte para las máquinas.