Se trata de los mismos trabajadores que el viernes pasado realizaron un piquete que duró varias horas y que complicó el tránsito vehicular en todo el Alto Valle. En aquella oportunidad, pese a no haber recibido respuestas a sus reclamos, levantaron la medida pasadas las 18. En diálogo con LM Cipolletti, el vocero del grupo, José Luis González, adelantó que hoy volverán a la ruta en busca de una solución.

“Vamos a cortar el tránsito en el mismo lugar a partir de las 9. No vamos a dejar pasar a nadie que no sea de emergencia, como ambulancias, bomberos y colectivos escolares. Estamos reclamando un urgente incremento salarial y el reconocimiento de la zona desfavorable. Además, queremos que los titulares del gremio UATRE (a nivel provincial) den un paso al costado porque nunca atendieron nuestros reclamos. No nos representan”, expresó González.

Los trabajadores dijeron que se quedaran bloqueando el camino hasta obtener una respuesta favorable, por lo que se prevé que la circulación por las rutas de la región se vuelva caótico. Es que, como sucede habitualmente, desde Seguridad Vial desviarán el tránsito hacia la Ruta Provincial 65.

A los vecinos se les recomienda prever esta situación para evitar quedarse varado. La paciencia será también fundamental.

Piden una inmediata recomposición salarial y el reconocimiento de la zona desfavorable. Además, piden que se vaya la conducción de UATRE.

