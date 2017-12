Trans sin estudios secundarios ni vivienda propia

La encuesta que llevó a cabo la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial junto a la Dirección de Diversidad Sexual y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) tiene como objetivo obtener un diagnóstico que permita proponer políticas tendientes a favorecer la inclusión social y mejorar la calidad de vida de esta población. Próximamente se realizará en otras localidades de la provincia.

De las 85 personas trans que pudieron identificarse en las ciudades de Neuquén y Plottier, 60 respondieron la encuesta. El promedio de edad es de 37,5 años y el 37,2 por ciento tiene entre 42 y 66 años.

Una de las problemáticas más críticas que presenta este colectivo es la falta de vivienda. El 59,4% respondió que no tiene vivienda propia, contando a quienes alquilan o viven en una prestada.

La directora provincial del Observatorio de Derechos Humanos, Ileana Temi, explicó que la mayoría vive en tomas o en lugares sin los servicios básicos “por los que pagan dos o tres veces más de alquiler porque los dueños consideran que por trabajar en la prostitución ganan bien”.

En cuanto a la educación, la encuesta registró que el 57,6% no tiene el nivel medio obligatorio completo, teniendo en cuenta que el 39% no finalizó el secundario, el 8,5% no terminó la primaria y sólo el 10,2 por ciento alcanzó a completar el primario.

Temi señaló que la discriminación en el aula podría ser un motivo por el cual estas personas deciden no asistir a la escuela o completar sus estudios. “Algunas familias las echan de sus casas, por lo tanto tienen que buscar trabajo, un lugar donde vivir y por eso no le dan prioridad a los estudios”.

Otro dato que arrojó el relevamiento es que el 75% confirmó contarle a alguien sobre su identidad de género antes de los 18 años, mientras que un 34% lo hizo antes de cumplir los 13 años. En tanto, el 57,6% manifestó que fue “difícil” o “muy difícil” asumir públicamente su identidad de género.

El 78 por ciento de las personas trans relevadas respondió que realizaron el cambio registral del sexo y del nombre de pila de acuerdo con su identidad de género autopercibida.

Según Temi, la sanción en 2012 de la Ley de Identidad de Género “les otorgó un impulso muy importante para que finalmente pudieran visibilizarse y asumir públicamente el nombre que elegían como persona trans. A partir de la legislación asumieron públicamente como ya lo habían hecho en su vida y tenerlo en su documento”.

5 personas (4 mujeres y un varón trans) fueron capacitadas para realizar las encuestas.

Leyes que reconocieron derechos

El 96 por ciento de las personas trans encuestadas en Neuquén capital y Plottier respondieron que tienen conocimiento de las leyes de Matrimonio Igualitario, sancionada en 2010, y de Identidad de Género, aprobada en 2012.

En tanto, el 91,5 por ciento consideró que se registraron cambios positivos luego de la sanción de ambas leyes.

Explicaron que estos cambios están vinculados, entre otros, con sentimientos de libertad, de igualdad e inclusión, recuperación de derechos, poder empezar tratamientos de hormonización, sacar a la luz la propia identidad, una mayor aceptación social, el respeto por la identidad de género, poder votar y acceder al casamiento.

Realidades que empiezan a conocerse

Ileana Temi. Directora provincial del Observatorio de Derechos Humanos

Hasta antes del relevamiento no teníamos un conocimiento cabal sobre la situación de la población trans en la región en relación con cómo y dónde viven, cuáles son sus problemáticas concretas en términos de salud y educación, entre otras.

Desde el Observatorio consideramos que para poder diseñar políticas públicas acordes a la realidad con perspectiva de derechos humanos es necesario contar con datos concretos.

Sabemos que esta población sufre mucha discriminación, por lo tanto creemos que se deben realizar abordajes multidisciplinarios no sólo destinados a ellos y ellas, sino también para la sociedad ya que en algunos casos son las propias familias las que no los aceptan.

A partir de la información que surja de este relevamiento podremos diseñar recomendaciones de políticas públicas destinadas a esta población.