El lunes, una gigante columna de humo negro alertó a los vecinos del barrio Mariano Moreno, quienes rápidamente se acercaron al lugar con las intenciones de colaborar con los bomberos. Fue el esfuerzo comunitario, en conjunto con la actividad de los profesionales, lo que evitó que el fuego consumiera toda la cuadra.

Sin embargo, la casa lindante a la maderera sufrió importantes daños estructurales que la dejaron inhabitable. Víctor, el dueño, comentó que en esa parte de la vivienda vivía su hijo con su familia. El hombre explicó que las llamas penetraron la medianera y vencieron su resistencia, lo que afectó a toda la estructura.

Muy dañada

“Los bomberos nos pedían que cada media hora nos fijáramos que no se partiera la pared para que no les cayera encima a los que estaban trabajando en la maderera. La tocabas y te quemaba. Tuvieron que enfriarla desde este lado para que no cediera”, explicó.

Pérdidas

Por recomendación de las autoridades, la familia retiró todas sus pertenencias de la casa, pero algunas se arruinaron por las altas temperaturas, como la heladera y algunos muebles. Además, no descartan que tengan que tirar abajo la pared por los importantes daños registrados.

Víctor recordó que es la segunda vez que la maderera sufre un incendio, ya que hace unos cuatro años sucedió un hecho de similares características que tuvo en vilo a todo el barrio. Por este motivo, los vecinos les pidieron a las autoridades municipales que tomen cartas en el asunto. “Esto es considerado por la Municipalidad como un barrio residencial, por lo tanto estas empresas no deberían estar acá porque nos ponen en peligro”, concluyó.

Muy cerca

El comercio lindante a la maderera sufrió daños menores en una de las oficinas. “Los daños son edilicios, no tuvimos problemas con la mercadería y estamos trabajando con normalidad”, puntualizó Miriam Torres, dueña de Compulíder.

En tanto, sobre la calle Félix San Martín quedaron los vestigios de la fatídica noche. Una gran pila de maderas carbonizadas y chapas dobladas se alzó como un elocuente recuerdo de las peligrosas llamas, mientras que el hollín ennegreció los cordones y veredas.

Los vecinos todavía seguían impresionados frente a tanta destrucción.

“Estas empresas deberían estar en el parque industrial, no puede ser que estén en medio del barrio”.Humberto. Vecino del barrio Mariano Moreno

“Por suerte la sacamos barata y hoy estamos operativos. Sólo hay arreglar lo que se rompió: los vidrios de una ventana”.Miriam. Dueña de la sucursal de Compulíder

“Vino la UESPO a hacer un cordón policial preventivamente hasta que los bomberos nos pidieron ayuda para apagar el fuego”.Víctor. Vecino damnificado por el incendio

Ayuda clave de un hipermercado

En medio de la noche, la situación se tornó incontrolable para los Bomberos, quienes se quedaron sin agua. Es por eso que conectaron sus mangueras a la red de agua del hipermercado Walmart para poder extinguir las llamas. Según los vecinos, la cooperación de la cadena fue de vital importancia para que las autoridades lograran controlar el foco ígneo. “Estuvieron sin agua durante 40 minutos, pero la verdad es que la voluntad de los bomberos es increíble”, detalló Víctor.

Esperan las pericias para saber las causas

El jefe de la División Bomberos de la Policía, Hugo Millapán, dijo ayer que aún no determinaron cuáles fueron las causantes del incendio que dejó pérdidas totales en la maderera Patagonia, ubicada en el barrio Mariano Moreno. Durante el día de ayer realizaron las pericias y limpiaron el lugar que había quedado cubierto de escombros y cenizas.

El comisario indicó que a simple vista no pudieron identificar daños graves en la estructura de los comercios y casas lindantes, pero aseguró que tendrán los resultados en los próximos días. Sin embargo, reconoció que los edificios perimetrales sufrieron rasgaduras en las paredes.

En este contexto, señaló que aún no seguirán ninguna línea de investigación hasta que los informes de los peritos estén terminados.

Ayer por la mañana, la dueña de la maderera confió a LU5 que sospecha que fue intencional. Según contó, la alarma del comercio sonó dos veces antes de que se generara el siniestro y creen que delincuentes podrían haberlo iniciado al no encontrar dinero en el interior de la empresa.