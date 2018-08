Tras el terremoto en Venezuela, se movió el suelo en Oregon

Robert Sanders, del USGS, dijo que no hay amenaza de tsunami asociada al temblor, que se sintió hasta Portland. La Policía dijo que no hubo reportes de daños ni víctimas. El temblor se produjo a una profundidad de 10 kilómetros y siguió al de Venezuela y Trinidad y Tobago que causó pánico, pero no víctimas.

El sismo venezolano, que se sintió eterno, motivó la evacuación de muchos edificios de oficinas y residenciales, ante los temores a un evento mayor y a las réplicas. “Los cuadros se bamboleaban, los vidrios de las ventanas crujían. Bajé las escaleras y todos los apartamentos de los diez pisos de mi edificio tenían las puertas abiertas. Nos agrupamos abajo. Vi a una señora pálida del susto, llorando”, relató José Oviedo, vecino de Los Palos Grandes, al este de Caracas. La gente se apostó en las calles, plazas y parques, apartándose de los edificios. El movimiento se sintió con mayor fuerza en el norte del país, en varios puntos de Caracas y los estados Miranda, Carabobo, Aragua, Zulia, Anzoátegui, Sucre y la isla de Margarita. En la capital provocó que la Torre de David se inclinara. Varias decenas de personas que viven cerca de ahí miraban el abandonado e inacabado rascacielos. Este quedó desolado en 1994 luego de que el grupo financiero que operaría allí fuera intervenido durante la crisis financiera.

En Trinidad y Tobago, en tanto, el sismo se sintió fuerte. En videos difundidos en las redes sociales se veían estantes repletos de productos caer en un supermercado, así como el piso de un restaurante fracturado. Algunas zonas quedaron sin electricidad. En ninguno de los casos hubo víctimas.

