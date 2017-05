Brian Tamborindegui, declaró en LU5 que los accidentes ocurridos desde la llegada del tren fueron en pasos señalizados y, en la mayoría, frente a la presencia de banderilleros.

"La gente no toma conciencia que está circulando el tren. Estaban acostumbrados al de carga que pasaba en distintas horas y días. Nos ha pasado que cuando va el banderillero pasan autos y se llevan puesta la bandera y el cono. Está la cruz de San Andrés que dice que paren, pero no toman conciencia, no sé qué pasa", se lamentó el trabajador.

En referencia al último hecho, Tamborindegui comentó que es uno de los pasos más seguros ya que cuenta con la presencia de banderilleros, barrera y conos, pero dijo que el chico cruzó igual. Además, agregó que en ese lugar el tren pasa a 15 kilómetros por hora y tocando bocina.

"Falta una campaña de concientización en el tema de que respeten cuando los banderilleros cortan", expresó.