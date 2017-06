Tres hombres se casaron y formaron un trío familiar

“Lo importante es rescatar el amor. ¿Cuántas parejas se rompen porque aparece un tercero? Nadie se imagina cuánta gente, sin importar su orientación sexual, nos habla de su poliamor. Nos dicen que aman a dos o más personas”. Manuel Bermúdez Uno de los tres maridos

Manuel, que es comunicador social y profesor de la Universidad de Antioquia, vive con Alejandro desde hace 18 años. “Como él era tan joven, cuando nos pusimos en pareja acordamos que la fidelidad no era un asunto sexual sino un asunto de compromiso con el otro y que si teníamos aventuras sexuales no pasaba nada pero que si alguna vez llegaba alguien más a nuestras vidas que nos moviera el piso, lo hablaríamos y tomaríamos decisiones. En el 2000 se casaron simbólicamente, porque aún no existía el matrimonio entre personas del mismo sexo en Colombia. Pero cuatro años después pasó lo temido: Alejandro conoció a Alex Zabala y se enamoró. Y tal como lo habían conversado, se lo planteó a Manuel: “Me dijo ‘te quiero también estoy enamorado de otra persona’. No me dejaba de querer, sólo que quería a alguien más. Así nació este poliamor”, contó Bermúdez en diálogo con Infobae.

“La Corte Constitucional amplió el concepto sobre la familia. Antes era un hombre y una mujer para procrear, ahora una asociación libre de personas, sin mencionar cuántas”. Manuel Bermúdez Uno de los tres maridos

El tercero en discordia nunca trajo discordia en realidad, y la vida fue feliz, sin celos, hasta hace cuatro años, cuando apareció Víctor y los tres se enamoraron de él, relata Manuel. Del terceto pasaron al cuarteto, pero el destino quiso que durara poco. “Hace un año, Alex murió de cáncer de estómago. Los tres quedamos viudos”, coinciden Manuel, Alejandro y Víctor, quienes iniciaron una batalla legal para acceder a una pensión por viudez, que no lograron ganar. Por eso, antes de que la muerte los vuelva a sorprender, la “trieja” puso todo en orden ante un escribano, quien los reconoció como tres maridos. “Hemos sacado el poliamor del clóset”, se jacta sonriente Manuel.