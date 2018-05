El hecho ocurrió ayer en una humilde vivienda ubicada en la localidad de San José, a unos 120 kilómetros al sur de la capital de la provincia de Tucumán.

Mientras los investigadores procuran determinar cómo murieron los niños, la principal hipótesis indica que la propia madre fue la que les quitó la vida asfixiándolos con una almohada.

Más tarde la mujer intentó quitarse la vida al arrojarse de un techo de más de cuatro metros de altura. Conmocionados, los vecinos registraron el momento con las cámaras de su celulares.

Embed

La presunta homicida, identificada como María José Álvarez, fue trasladada hasta el hospital de la zona, donde se constató que sufrió fractura de cadera y de una pierna. Si bien está fuera de peligro, aunque quedó internada con custodia policial en condición de detenida.

Si su estado de salud lo permite, hoy declarará ante las autoridades del Centro Judicial de Concepción.

Allegados a la mujer señalaron que los niños eran de padres diferentes y que la joven se encontraba actualmente en pareja con un tercer hombre.

Según publicó el diario La Gaceta, el viernes la joven tuvo una pelea con el padre del bebé. "Me había enterado que lo dejaba solo en la casa y efectivamente no lo estaba cuidando nadie. Me lo llevé pero ella hizo una denuncia y tuve que entregárselo. Estaba esperando que pasen los feriados para reclamar la tenencia", contó el padre de pequeño de siete meses fallecido.

En contraste, una vecina llamada Elizabeth Villafañe indicó que la joven era "muy cariñosa con sus hijos". "Los amaba. No entiendo qué le pasó por la cabeza", agregó con sorpresa.