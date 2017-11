Un amor de hermanastros

La pareja no tienen ningún vínculo de sangre, pero sí un hermano en común, Thiago (7). En la publicación, la joven adelantó cómo tomó la decisión de revelar su nuevo amor: “Primero consulté con un psicólogo”. Cuando se hizo referencia a su ex, el hijo de Carmen Barbieri, confesó: “Yo no sabía lo que era no tener una escena de celos, no pelear nunca, confiar plenamente en el otro”, dijo la actriz, procurando no nombrar a su ex.

Si bien había fuertes rumores sobre el vínculo, Nazarena Vélez también se había ocupado de desmentir un posible romance entre su hija y el hijo de su marido fallecido: Fabián Rodríguez. Sin embargo, la modelo se encargó de ventilar que su relación con Lucas comenzó en julio.

La reacción de Bal

Invitado a Intrusos, Fede afrontó las inevitables preguntas sobre el tema y, con silencios y sonrisas a medias, se refirió al explosivo romance: “Deseo que encuentre mucho amor en otra persona y que le haga mucho bien. No le deseo nada más que felicidad y que alguien le haga mucho bien. Que la abracen y la cuiden mucho”, fue la reflexión de Bal. En cuanto a la relación que tiene Barbie con su hermanastro, sostuvo: “No estoy capacitado para hablar de esto, con todo el tiempo que pasó. Ellos tuvieron siempre una buena relación”.