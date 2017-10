En la ciudad, un grupo de ex contratadas de la Municipalidad decide tomar la planta baja del edificio, se encadenan, amenazan con rociarse con nafta y prenderse fuego si no se les dice lo que ellas quieren escuchar. Para lograrlo, no dudan en utilizar a dos de sus hijos para presionar por una respuesta favorable. Durante un día y medio tienen en vilo a policía, bomberos, justicia y municipio.

Casi como un acto reflejo pocas horas después un hombre recurre a la misma herramienta: se instala frente al mismo edificio exigiendo trabajo e intenta prenderse fuego y sólo la oportuna intervención de la policía evita una tragedia.

En la órbita provincial, el Ministerio Público Fiscal ordena un allanamiento y el desalojo de integrantes de una comunidad mapuche que ocupan tierras que no le pertenecen en Tratayén. En el procedimiento se encuentran armas y bombas molotov. Sin embargo, a los pocos días un Tribunal de Impugnación declara nulo parte del operativo y se invierte la carga de la prueba. Ahora la Confederación Mapuche presentó un pedido de juicio político al jefe de los fiscales, José Gerez, utilizando como principal argumento la decisión de ese tribunal. Yendo apenas un poco más atrás en el tiempo, otro hecho que involucra la ocupación ilegal de tierras por parte de una comunidad mapuche se resolvió de una forma al menos llamativa.

En 2012 el gobierno provincial vendió por licitación unas 700 hectáreas a instituciones intermedias y asociaciones de profesionales en el istmo de Mari Menuco para llevar adelante un proyecto de desarrollo urbanístico. En 2014 integrantes de la comunidad Kaxipayiñ bloquearon el acceso reclamando la propiedad de 14 mil hectáreas de tierra. Después de infinidad de idas y vueltas, hace pocas semanas el gobierno optó por trasladar el proyecto urbanístico a Villa El Chocón, una decisión acertada para no seguir perjudicando a aquellos que de buena fe invirtieron sus recursos en un lote, pero que sin embargo no resolvió la situación de fondo que es la usurpación de tierras que aún hoy sigue. Patear la pelota para adelante no es la mejor opción.

Estamos en un estadío de mayor complejidad, como es el reemplazo de las leyes por códigos propios de grupos minoritarios y violentos

A estos hechos relatados de manera aislada se suman otros que ya son postales habituales en la provincia como cortes de puentes, calles, rutas y ocupación de edificios públicos de parte de gremios privados y estatales que encuentran tierra fértil para hacer a su antojo frente a la inacción de quienes deben garantizar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos.

Es por eso que planteo que en Neuquén aún hoy no está claro si rige el cumplimiento de las leyes o si la provincia sigue siendo el reino de la anomia, es decir del desconocimiento absoluto de la ley.

Más grave aún, en lo personal creo que ya estamos en un estadío de mayor complejidad, como es el reemplazo de las leyes por códigos propios de grupos minoritarios y violentos. La ilegalidad se ha naturalizado. La situación es preocupante porque estoy convencido que el respeto a la ley es lo único que nos iguala a todos. De lo contrario, se impone la ley del más fuerte. Y así no hay democracia que funcione.