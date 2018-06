Un DT de fútbol femenino acosó a una chica de 13

No sólo le expresó sus deseos de verla en bikini, sino que también intentó manipularla para que le enviara fotos y así poder “recordarla siempre”.

Las conversaciones las inició el mismo acusado -quien tiene alrededor de 50 años- durante varios días en el último mes y culminaron luego de que los padres de la pequeña fueran alertados de lo que estaba ocurriendo a sus espaldas.

Si bien lo increparon para que dejara de molestarla, el hombre se defendió asegurando que se trató de un “chiste” y que, si bien reconocía haberse desubicado, todo había sido parte de una broma. Por esta razón, decidieron llevar el reclamo a las redes sociales.

“Me ponías nervioso cuando te hacía masajes en tu pierna. ¿A vos no te agarraban nervios? Qué tal, pero qué foto clavamos, eh. Estamos copados, en Mardel va a hacer con una microbikini. Me quedé con ganas de abrazarte ayer. Te estaba mirando en esa foto (de perfil) así te recuerdo porque ya me estoy olvidando de vos. Al menos veo esa foto porque no tengo otra. Si no me vas a tener que mandar una”, fueron algunos de los mensajes que envió el DT a la adolescente.

