Un famoso actor se conmovió por el bullying a una nena

Cassidy contó el abuso del que es víctima desde que comenzó el primer grado, incluyendo numerosos ataques. “Voy a la escuela primaria John Adams”, empieza la pequeña. “Me pegan, me patean, me tiraron del pelo, me empujaron, me pisotearon y me escupieron”, detalló. Tanta fue la repercusión que el actor Hugh Jackman le envió un mensaje de apoyo.