Un giorno tristissimo: Italia se quedó sin Mundial

Como en 2002, cuando eliminó a Argentina en la primera ronda del Mundial de Corea-Japón, Suecia dio un golpe histórico. Mientras que Italia luego de haber quedado eliminada en primera ronda en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, sumó otra decepción al no cumplir con el objetivo de clasificarse a Rusia.

Los tanos sólo habían perdido dos Mundiales. Además de la edición de 1958, no participó en el primero, en 1930, porque rechazó la invitación de viajar a Uruguay para disputarlo. Por su parte, los suecos que ya no cuentan con su gran estrella, Zlatan Ibrahimovic, que se retiró de la selección tras la Eurocopa 2016.

Italia, con la presión de los 70 mil hinchas en el estadio y con todo el peso de su historia, no encontraba los caminos al arco rival. Suecia intentó cuidar el resultado obtenido en casa. En los primeros 15 minutos casi no hubo situaciones de gol, pero sí polémicas.

Los italianos pidieron un penal de Ludwig Augustinsson sobre Marco Parolo y el árbitro español Lahoz despojó a Suecia de un penal por una mano de Matteo Darmian. En otra contra de la visita, Emil Forsberg tiró un centro y la pelota pegó en el brazo derecho de Andrea Berzagli. Otra mano clara que el árbitro prefirió no cobrar y encima amonestó al sueco, que le protestaba.

1958: La última vez que Italia quedó fuera de un Mundial fue en Suecia 1958.

"Fue mi último partido. Pido perdón por no llevar a Italia al Mundial. No lo siento por mí, lo siento por los hinchas".Gianluigi Buffon. Entre lágrimas, anunció su retiro.

Se despidió una leyenda

Buffon no podrá disputar su sexta Copa del Mundo. A sus 39 años y tras dos décadas, 175 partidos y un campeonato del mundo en Alemania 2006, confirmó tras la derrota que se retira de la selección. En un principio su intención era colgar los guantes tras el torneo ruso pero la inesperada eliminación hizo que adelantara su postura.

El guardameta intentó la heroica en dos subidas para rematar un córner en el tiempo adicional, hecho que quedará en el recuerdo de una última y triste noche con el brazalete de la Azzurra.

11 Mundiales jugó Suecia en toda su historia.

La mejor ubicación fue de local en 1958, cuando salió subcampeona. Además, quedó tercera en Brasil 1950. Su última participación fue en Alemania 2006.

Irlanda recibe a Dinamarca

Con el cupo para Suecia, se definirán los siguientes repechajes: Dinamarca vs. Irlanda, Perú vs. Nueva Zelanda y Australia vs. Honduras.

Dinamarca empató sin goles en su casa y hoy a las 16:45 deberá imponerse como visitante ante Irlanda.

Mañana se disputarán los dos últimos boletos al Mundial. El partido más destacado será entre Perú (0) y Nueva Zelanda (0) que se jugará a las 23:15.Y Honduras visitará a Australia a las 6 de la mañana tras el empate 0-0 de la ida.

Ya son 29 las selecciones clasificadas para disputar el Mundial.