Un golazo para los hinchas

De la mano del Club Cipolletti y el Federal A, la TV Pública Rionegrina quiere mojarle la oreja a la vuelta del “codificado” para ver a los grandes y, al mismo tiempo, demostrar que el fútbol gratis puede ser rentable. Canal 10, que pertenece al Estado rionegrino, anunció ayer que transmitirá en vivo todos los partidos del Albinegro, por lejos el club más popular de ambos lados del puente interprovincial. “Es un esfuerzo de la Provincia, pero será sustentable porque tenemos sponsors privados que permitirán sostener la inversión”, dijo el director del canal, Rodrigo Buteler, al confirmar que desde el domingo el partido ante Rivadavia de Lincoln se podrá ver sin apurar el almuerzo para buscar lugar en las tribunas de La Visera de Cemento. Con la misma apertura a las publicidades privadas por sobre la propaganda política, quizás no estaríamos ante los últimos domingos viendo a Boca y a River sin tener que pagar un paquete extra, además del abono básico del cable. La oferta no es para el mismo público, pero tiene un impacto similar. Cipolletti posee la mayor convocatoria de la zona, estuvo a un paso del ascenso a la B Nacional la temporada pasada y busca consolidar su apodo de Capataz de la Patagonia mostrando su camiseta en todos los hogares de Río Negro y Neuquén. Los ingresos por publicidad resultan clave para entender por qué el club le dio el OK al Fútbol para Todos rionegrino. Hace un par de temporadas, un medio privado -cipollettitv.com- cumplía con el mismo objetivo, “regalar” fútbol en vivo a miles de hinchas, hasta que la dirigencia le negó los derechos de hacerlo en vivo. Los hinchas de Cipo ahora tienen revancha, justo antes de que les cobren por ver a otros clubes.