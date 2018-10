Un sector local del kirchnerismo pide la unidad opositora

"Tal como lo ha manifestado la máxima referente de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, lo que nos debe unir son las ideas por encima de los nombres y candidaturas, eso vendrá después, no debemos poner el carro delante del caballo", consideró.

"El contexto no admite grandes argumentaciones; mientras el gobierno nacional reprime al pueblo para imponer un presupuesto de hambre y ajuste, acá no se puede especular con intereses personales, sectoriales o partidarios, ya que tenemos la obligación de unirnos más allá de nuestras diferencias. No hay espacio para las divisiones, que tendrán un solo ganador: el macrismo de Neuquén, en cualquiera de sus versiones", reclamó. "Invitamos a la conducción del Partido Justicialista a sumarse al resto de los sectores en la conformación del consenso", remató.