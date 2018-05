Una cola para los odiadores

Una de sus últimas publicaciones fue dedicada a todos ellos que se encargan de criticarla constantemente. “Hay odiadores seriales a punto caramelo para explotar de ira por las cosas que escribo en Twitter. Desesperados e indignados los leo chichis. ¡Tranquilícense! No vaya a ser cosa que se vuelvan hipertensos. Acá les dejo una foto en culo, que al indignado lo enloquece grave”, lanzó con ironía en una postal semidesnuda.

Días atrás Flor dio su opinión sobre los ataques en las redes contra algunos famosos: “Es la miserabilidad del otro. Esta gente habla de ellos, no de mí, si no me conocen. La proyección que pueden tener de nosotros es lo que pueden percibir o lo que ponen de ellos en nosotros, no saben lo que soy en la vida”, dijo la actriz. Y agregó: “Cuando los leo, me pregunto si se estarán leyendo, si se darán cuanta la clase de persona que son, ser miserable y sacarlo afuera, ¿se darán cuenta?”. Luego reconoció que las mujeres son las que “más insultaban en las redes”.

