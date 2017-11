Una dupla que es una bomba

“En realidad, quien sueña con esta unión no son ni Pergolini ni Tinelli, es Canal 13”, fue el comentario del conductor sobre la posible alianza de las dos figuras. Según Rial, la intención de Adrián Suar es que ambos se junten para armar una nueva productora y el ex conductor de CQC estaría interesado.

Agregó que a Pergolini le seduce mucho la idea pero aún no quiere atender a Suar, y detalló que el ex creador de la productora Cuatro Cabezas tiene una gran duda. “Mario no quiere contestarle a Suar porque no quiere quedar mal. A Mario le interesa Tinelli, le interesa el rating y está todo bien con Marcelo, pero él (por Pergolini) dice que Tinelli es muy malo haciendo negocios”, confesó Rial, quien aseguró tener mucho conocimiento e información sobre el tema.

Por otro lado, Suar, Tinelli y Pablo Codevilla ya mantuvieron una reunión y el Cabezón volvería a El Trece. El gerente de contenidos del canal del sol le ofreció dos años de contrato, aunque habrá que aguardar qué movimientos hará Marce.

Hernán Piquín renunció al “Bailando”

Buenos Aires

En medio del conflicto económico que vive el “Bailando”, el certamen recibió otro golpe: la renuncia de una de sus figuras. Se trata de Hernán Piquín, ex bicampeón del reality, quien decidió bajarse luego del violento episodio que vivió días atrás cuando evitó el robo en la guardia del barrio privado en el que vive.

Según informó Tomás Dente en Nosotros a la mañana, el reemplazo de Piquín va a ser Facundo Mazzei, el talentoso bailarín de Stravaganza. Ya ensayó varias veces y en las próximas horas se confirmará qué día baila.

Además del hecho traumático que padeció, Piquín sufrió un golpe en el coxis que le impide bailar junto a Macarena Rinaldi. Desde su entorno informaron que el intento de robo lo dejó mal “psicológicamente”.