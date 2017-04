Una foto de Pechi en Parque del Este encendió la mecha

Pechi estuvo en el Parque del Este con David Schlereth, quien fue designado para encabezar la lista de diputados nacionales de Cambiemos, y el secretario de Obras Públicas, Guillermo Monzani, elegido por el jefe comunal para liderar la boleta de concejales para la ciudad que competirá en los comicios que se avecinan.

Que el intendente se mostrara con sus dos espadas más afiladas para pelear voto a voto con los candidatos del MPN enfureció al oficialismo provincial.

Quiroga contó al Parque Central dentro de los cinco espacios verdes que programó para ciudad en su gestión, pero Ferracioli y otros dirigentes del MPN le endilgaron no tener nada que ver con las obras que se desarrollan en ese espacio a la vera del río.

“Es una obra en el este de la ciudad, que es la zona más abandonada por la Municipalidad en la gestión de este señor Quiroga”. Andrea Ferracioli Concejal del MPN en la Capital

Resulta que los trabajos que se llevan adelante son financiados en un 75% con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que devolverá la Nación, y en un 25% con fondos del Estado provincial. El proyecto ejecutivo fue diseñado por la UPEFE, que depende del gobierno de Omar Gutiérrez.

“Lo más repudiable es que el intendente fue con sus candidatos a una obra con la que no tiene nada que ver y no invitó a los concejales que hemos trabajado para que la ciudad tenga mejores condiciones de infraestructura. Nosotros, del bloque del MPN de la ciudad, propiciamos la declaración de interés del Parque del Este, los concejales de este señor (Quiroga) lo saben, pero parece que no los consulta”, espetó Ferracioli en diálogo con LM Neuquén.

A requerimiento de este medio, Monzani respondió: “El desarrollo de las áreas costeras, tanto del Limay como del Neuquén, responden a la visión que siempre tuvo Pechi de poner la ciudad mirando a sus ríos, que los neuquinos volviéramos a relacionarnos con ellos, porque antes los gobiernos del MPN nunca le habían prestado atención”.

“La dirigencia del partido provincial no puede enojarse porque lo que estamos diciendo es absolutamente verdad. El proyecto de creación del Parque del Este fue presentado por Pechi en 2011 durante la campaña para su tercera intendencia, cuando planificaba la ciudad con cinco parques”, agregó.

Finalmente, el funcionario sostuvo que “los recursos del BID debía tomarlos la Provincia, por eso esta etapa la están ejecutando ellos, pero es sólo una parte del proyecto. El Municipio tendrá a su cargo con recursos propios las obras viales que incluyen la apertura de calle Cosentino y la continuidad de Leloir”.