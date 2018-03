Una gran roca produjo la muerte de una argentina

Según los reportes médicos, la oriunda de Coronda, Santa Fe, presentó un fuerte traumatismo en el cráneo y fractura de columna cervical. Había sido derivada a un servicio de salud de Santa Teresa pero debido a su gravedad debió ser trasladada al hospital de Quillabamba, adonde no pudo ingresar por un derrumbe en el sector Pacaymayo que impidió el normal desplazamiento del tránsito. La joven falleció camino al centro de emergencias.

A su vez, se informó que las argentinas Camila López, de 20 años, y Krause Mirjan, de 19, más la alemana Eva Lorens Lovisa, de 19, también resultaron afectadas por el siniestro y fueron enviadas al centro de salud de Santa Teresa, distrito de la provincia de La Convención, ubicada en el departamento de Cusco.

El vehículo turístico circulaba por la vía Machu Picchu-Santa Teresa y era conducido por Marco Antonio Pacheco Huillca, de 37 años. Se dirigía por un camino de cornisa no asfaltado que une Cuzco con la ciudadela inca. El destino del contingente de turistas eran los baños termales de Cocalmayo, en las inmediaciones del distrito de Santa Teresa. La zona geográfica donde murió Bauza había sufrido importantes precipitaciones y tormentas en los últimos días. Autoridades estatales habían recomendado a las unidades de transporte turístico maximizar las medidas de seguridad y no transitar por los senderos de cornisa en condiciones adversas. La alerta por desplazamiento de piedras y tierra continúa en los sectores de Quellomayo, Pacaymallo y Cocalmayo.

“Tenía miedo de ser traicionado”

Marcelo Crovato es un abogado argentino. El régimen de Maduro lo había mandado a la cárcel en 2014 por auxiliar a venezolanos cuyas casas habían sido allanadas por la Policía. El sábado logró escapar de la represión chavista: cruzó a Colombia junto a su mujer y sus dos hijas. En los próximos días podría llegar a la Argentina. “Me fui sin despedirme de mi padre y de mi madre para evitar que alguien hiciera un comentario o quisiera ayudar, y no quería comprometerlos. A nadie le dije. La planificación la hicimos entre mi esposa, yo y familiares fuera de Venezuela que podían verificar datos y no corrían riesgo de persecución”, dijo. Y agregó: “No di detalles de por dónde crucé ni a qué hora o cómo lo logré para que no me puedan rastrear. Si no hay información, no van a saber por dónde buscar. La verdad, tenía mucho miedo de que alguien nos traicionara”. El abogado logró cruzar la frontera mientras cumplía prisión domiciliaria, ya que padece cáncer de piel y estuvo sin tratamiento durante casi un año.