Lo dijo Alejandro Nicola, ministro de Energía de la provincia. Explicó que a pesar de la crisis petrolera, hay 19 pilotos no convencionales que podrían derramar u$s 125 mil millones.

No convencional. Mantuvo la producción hidrocarburífera.

inversión. Para Nicola, las empresas no sólo miran el contexto internacional, sino la geología de los yacimientos. Y Neuquén tiene buenos recursos. Sebastian Fariña Petersen

Por Adriano Calalesina

No fue el mejor año para la industria petrolera. La baja en el precio internacional del crudo y el condimento de los 1600 despidos en la cuenca neuquina (que aún no se resuelven) dejaron un sabor amargo al balance de 2016.

Sin embargo, para el gobierno neuquino, la oscuridad del contexto no perturba los planes de inversión que hoy están en marcha. Es más, por sostener toda la estructura de Vaca Muerta es que hoy la producción de petróleo y gas no se ha desplomado en la provincia.

El gobierno provincial ya apostó sus fichas cuando el petróleo mejor cotizaba y espera el resultado de los 19 pilotos no convencionales, algunos en marcha desde 2012. Son casi 5600 millones de dólares que se invirtieron durante la etapa piloto y que ascenderán a unos 123 mil millones de dólares si el plan resulta exitoso, para pasar el desarrollo masivo de la actividad. La totalidad de las concesiones abarcan poco más del 10% de la superficie de Vaca Muerta.

El 2016 cerrará con inversiones en el sector por encima de los 4000 millones de dólares, cifra similar a la del año pasado de acuerdo con los datos que maneja el Gobierno.

El año nuevo empezará con varias incógnitas, ya que el petróleo comenzó una tenue escalada en su precio. Subió seis dólares desde hace un mes y hoy se ubica en 53 dólares el barril. Pero con la amenaza de la desaparición del barril criollo a 67,5 dólares (que en algunos casos es una realidad) la situación deviene más compleja. Como condimento, los combustibles volverán a subir un 8% a partir de la mitad de enero, según difundieron desde Nación.

Para el ministro de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales de la provincia, el cuadro de situación no presenta una amenaza para el Gobierno. Por el contrario, es una oportunidad para esperar resultados de un 2017 en que se espera una recuperación. Explica que sin Vaca Muerta ni la actividad no convencional, Neuquén no hubiera sostenido su producción.

“El contexto siempre influye, pero la coyuntura no es la que determina si avanzan o no con determinados proyectos e inversiones. Las empresas analizaron la geología, las facilidades, la infraestructura, pero la geología es clave y en Neuquén tenemos los recursos bajo la tierra”, dijo Nicola.

Vaca Muerta y su dilema

Así las cosas, Vaca Muerta está en marcha, con sus contradicciones, de acuerdo con los números que arrojan las principales operadoras en la cuenca neuquina.

En principio, porque de acuerdo con un plan liderado por YPF, se lograron importantes reducciones de costos de producción relacionados a la perforación y terminado de pozos. La industria pasó de casi 15 millones de dólares por pozo a bajar a menos de 10.

Además, en octubre pasado se registró una suba del orden del 40,8 por ciento de la producción de gas no convencional y de 31% en la de shale oil, en comparación con octubre de 2015.

“La etapa de piloto permite buscar el costo más eficiente, las formas y los lugares. Eso es lo que hoy se está desarrollando en la cuenca neuquina. Por supuesto que si el precio del gas y petróleo es bueno, las cosas se hacen, y si son malos, se dilatan. Nosotros como provincia pedimos que el precio del gas esté garantizado hasta 2020 por lo menos. Y para el petróleo pedimos garantizar un piso y que no tenga techo en cuanto al precio”, estimó el funcionario provincial.

Vale aclarar que el gobernador Omar Gutiérrez y hasta el líder del sindicato petrolero y senador por Neuquén, Guillermo Pereyra, pidieron sostener el subsidio de 7,5 dólares el millón de BTU para la producción de gas. Además, se pidió mantener un piso y liberar el techo en el precio del barril interno, para sostener la producción.

“Los precios juegan un papel importante por la economicidad del proyecto, pero la ventaja que tenemos es que sabemos que los recursos están. Los están viendo los inversores y también nosotros como dueños del recurso, por eso es nuestro deber que ellos vean cuál es la forma más eficiente de extraer lo que hoy está a 3 mil metros de profundidad para ponerlo en superficie”, concluyó Nicola.

Un plan gas al 2020 es lo que piden el gobierno y el gremio a nación. 37% del gas que se produce en la cuenca neuquina es no convencional (shale). Si bien cayó la actividad en la industria, la producción sigue creciendo.

5594 millones de dólares de inversión comprende la etapa de los 19 pilotos que se pusieron en marcha desde 2012 en la cuenca, con posibilidad de masificar la explotación.

El 2017 será clave para la inversión en rutas

El debate energético tapa, de alguna manera, el impulso que en este tiempo se le está imprimiendo a la obra vial en la provincia. Un tramo visible es la ampliación de la Ruta 7 entre Centenario y Añelo, obra prometida cuando el boom de Vaca Muerta estaba en lo más alto. Sin embargo, los trabajos están en marcha y prometen terminarse en 2019 si no se corta el flujo de fondos públicos del gobierno nacional. Además, la finalización de la obra del tercer puente, que promete dar vuelta una página por los constantes reclamos de los vecinos para mejorar el tránsito regional.

“Creo que de acá a dos años, cuando esté todo terminado vamos a tener una situación distinta y vamos con una conectividad muy buena. El tercer puente viene avanzando a ritmo sostenido”, indicó Alejandro Nicola, ministro de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales de la provincia.

El funcionario provincial adelantó que para mayo de 2017 estará terminada una parte de la obra. Específicamente la de la Ruta 51, donde hoy se empezó a pavimentar parte del ensanchamiento, que conduce a, lago Mari Menuco y el yacimiento gasífero de Loma La Lata.

A la vez, la Ruta 67 por la segunda meseta se habilitará en poco tiempo más para descongestionar el tránsito pesado.