Vanina Merlo: "Tuvimos 40 casos en los 7040 policías expuestos"

Con el encierro asoman delitos y sube la conflictividad social, que solo puede tratarse en conjunto con varios actores, no necesariamente con las fuerzas de seguridad provincial y federal.

—¿Qué es el Consejo Metropolitano de Seguridad que acaban de lanzar?

Es un espacio amplio, planteamos temas concretos que pueden llevar rápidamente a la acción. Esto es darle un sentido operativo que va a mostrar resultados muy fuertes a corto plazo.

—¿Qué cosas concretas tienen planeado hacer?

Ya planteamos operativos conjuntos con los ministerios públicos fiscales, tanto de Nación como de Provincia, y las fuerzas provinciales y federales. Se abordó como un tema clave en los tiempos que corren el narcotráfico o el narcomenudeo. En la mesa (reunión que se realizó el miércoles) coincidimos en que es un delito que abarca a otros que son materia de investigación de la provincia, como los robos, la tenencia de armas de fuego y otros delitos que van de la mano de las drogas.

El otro punto que tiene que ver con un eje similar está relacionado con la trata de personas. La pandemia ha acrecentado las vulnerabilidades y es terreno fértil para este tipo de delito. Ya sea explotación laboral o sexual, es un delito federal que requiere una articulación y un trabajo en conjunto, principalmente en lo que hace a las redes sociales, que hoy están muy arraigadas por el aislamiento y generan condiciones propicias para que los que están abocados en este delito puedan encantar a jóvenes o a personas vulnerables.

—¿Intervinieron en este tipo de delitos durante la pandemia?

Nosotros venimos trabajando en conjunto con todas las fuerzas, y lo rico de este Consejo de Seguridad es que intervienen varias partes par abordar la conflictividad social y el impacto. Por eso en este Consejo están sentados varios actores, desde el Ministerio de Desarrollo social hasta la Secretaría de Gobiernos Locales.

Además, y por primera vez, el gobierno de la ciudad de Neuquén se involucra seriamente en el tema de la seguridad. Hoy tenemos un intendente (Mariano Gaido) que propicia que la seguridad nos involucre a todos.

—En el tema de la pandemia, ¿qué pasa con los controles? ¿Se hacen? ¿De qué tipo?

Los controles siguen existiendo, pero lo que ha variado es la dinámica. Hasta hace muy poco teníamos controles de temperatura en el ingreso a la ciudad. Hoy, que en algunos puntos esos controles no estén no significa que no se hagan. Las estrategias de controles en los barrios, en el programa Detectar, por ejemplo, son otra alternativa. Cada etapa de la pandemia, en cuanto a los niveles de circulación, tiene una estrategia y una metodología diferentes en los controles.

—Hay un tema sensible con los policías que se contagiaron de coronavirus. ¿Cómo lo tratan internamente?

La Policía provincial y el personal de Salud son los más expuestos, no solo acá, sino en el país y en el mundo. Hay mucho compromiso y un comportamiento extraordinario.

—¿Pero esa apreciación se puede medir en cifras?

Hemos estado muy bien, porque nosotros tenemos 7040 efectivos policiales en toda la provincia y durante toda la pandemia tuvimos 40 contagios. Y de esos 40 casos, hoy hay siete activos, son muy pocos. Esto da un promedio del 0,5 por ciento de casos en toda la fuerza, mucho menos que la media nacional, que es del 2,2 por ciento. Además, en forma constante se están haciendo hisopados a todo el personal de la fuerza policial. Tenemos la suerte de que en esta provincia no ha fallecido ningún policía.