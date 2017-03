Aseguran que por el feriado no hay empleados para hacer la carga.

Un vuelo de Miami a Buenos Aires se transformó en un dolor de cabeza para cientos de pasajeros. Si bien son habituales las reprogramaciones y las demoras por cuestiones climáticas, esta vez se sumó un ingrediente que parece increíble pero es real.

El vuelo AA907 de American Airlines que debía aterrizar esta mañana en Ezeiza fue desviado momentáneamente al aeropuerto de Córdoba, Pajas Blancas, porque había una densa capa de niebla que ponía en riesgo las operaciones de descenso.

Al llegar a la provincia mediterránea, el piloto del Boeing 777 se encontró con un inconveniente al que probablemente pocas veces se haya enfrentado. Según le transmitió a los pasajeros, las autoridades aeronáuticas le informaron que el despegue hacia Buenos Aires iba a demorarse porque hoy es feriado y no hay empleados disponibles para realizar la carga necesaria de combustible.

Algo similar sucedió con el vuelo de United Airlines UA819, proveniente de Houston, cuyos pasajeros también están varados en la provincia de Córdoba esperando una solución que les permita llegar al destino deseado, el aeropuerto de Ezeiza.

Córdoba: nadie carga gasolina en nuestro vuelo #AA907 porque es FERIADO. Varados. Alguien cerca de 'Pajas Blancas' con un bidón?⛽️ pic.twitter.com/nCmqlmYiZb — Opy (@OpyMorales) 24 de marzo de 2017

Sin solución a la vista, luego de tres horas de espera las autoridades migratorias decidieron que los pasajeros realicen los trámites de ingreso al país en Córdoba, con algunas particularidades. Por ejemplo, en la Aduana los funcionarios no piden la declaración de AFIP obligatoria para todas las personas que ingresan a la Argentina.

El panorama es desolador. Es que el personal de pista comunicó que la tripulación ya está vencida, es decir, que no puede volar hacia Buenos Aires una vez que aparezca el combustible. Además, Intercargo, la empresa que provee los servicios en tierra, no tiene acuerdo con la compañía American Airlines, lo que impide que se baje el equipaje de los pasajeros. Tampoco hay técnicos certificados para realizar la revisión en este tipo de aeronaves. Lo que para muchos era un viaje de placer, se transformó en una pesadilla que aún no tiene hora de finalización.

Paradójicamente, esta semana el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció la "revolución de los aviones" en un acto realizado en Córdoba.

La semana pasada se dio otra situación particular, esta vez con piloto de Austral que tuvo que quedarse varios minutos sobrevolando el espacio aéreo de La Rioja porque no había nadie en la torre de control. Enfurecido, contó su experiencia.