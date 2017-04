Un asado en el quincho de la Unión Vecinal del barrio El Progreso reunió a los vecinalistas (todos del Movimiento Popular Neuquino) en lo que fue un primer encuentro de la militancia en un año que será netamente político.

Apenas iniciada la cena, los vecinalistas rindieron un homenaje al ex gobernador Pedro Salvatori, fallecido el 24 de marzo, y luego coincidieron en comenzar a trabajar activamente en los barrios, teniendo en cuenta que no falta tanto para la fecha de los comicios y que, a su criterio, el partido está “quieto” por estos días.

“Queremos aclarar que todos apoyamos la gestión de nuestro gobernador Omar Gutiérrez, pero eso no significa que no tengamos inquietudes en un año tan intenso como en el que estamos”, indicó un vocero del encuentro. Lo que más preocupa a los vecinalistas es que muchos dirigentes de la oposición ya salieron al ruedo político con todo y que dentro del partido hay una cierta pasividad en cuanto a acciones militantes. Y en el MPN aún no hay actividad.

“La oposición ya salió a los barrios y nosotros no queremos estar quietos. Necesitamos movernos y hablar con la gente”, confió la fuente a este diario.

Un segundo encuentro más abierto para tomar decisiones concretas se realizará el mes que viene en un lugar todavía no confirmado por la militancia.