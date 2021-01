Vecinos de Bardas Coloradas y Los Frutales reclaman que no tienen agua

Vecinos de los barrios Bardas Coloradas y Los Frutales, al limite con Plottier, reclaman que desde hace más de 24 horas se encuentran sin agua . Debido a que no tienen red de agua potable, dependen de que les llegue a través de camiones cisterna para llenar los tanques. Pero los choferes de la empresa se encuentran en un conflicto por sus salarios.

“Hay ancianos, embarazadas y gente con covid. No podemos estar más tiempo así”, contó Leidi Leiva, vecina del lugar.

Los vecinos ya se organizaron y llamaron a la Defensoría del Pueblo, sin embargo no han tenido las respuestas que necesitan: “Hoy (por el viernes) vinieron para tratar de bajar los ánimos y solo cargaron agua en algunos tanques pero la mayoría de los vecinos estamos sin agua”.

El problema principal no solo data del paro de los choferes de camiones, sino también que desde hace más de un año tienen paradas las obras para hacer llegar al barrio la red de agua potable.

“En 2019 se firmó un expediente donde se insta al Gobierno a aplicar en el presupuesto del 2020 el ingreso de nuestro barrio a la red de agua pero nunca se hicieron las obras”, se quejó Leiva.

Además, incluso en condiciones normales, el agua no alcanza para las familias que viven ese setor. “Tenemos habilitados sólo 1000 litros de agua por casa, pero hay familias que son muy numerosas y no dan abasto”, lamentó la mujer en diálogo con LM Neuquén.

De no tener una pronta respuesta, los vecinos ya están evaluando distintas alternativas para obtener el servicio esencial: “Si no se llega a un acuerdo y se regulariza el agua vamos a cortar las rutas. No solo queremos que nos traigan agua, sino que también se hagan las obras para poder tener red de una vez por todas”, concluyó Leiva.