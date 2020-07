Vecinos de Confluencia: "Es zona liberada, no sabemos qué hacer"

El pedido de los vecinos de Confluencia no es uno nuevo, pero sí uno que merece la insistencia. Según comentó una de las vecinas a LM Neuquén, el barrio es una “zona liberada” y ya no saben a quién recurrir. “Ya hemos hablado con los medios antes. Todos los vecinos han sufrido dos, tres robos o incluso más. Se meten en los patios, en las casas, roban hasta materiales de construcción y todo lo que encuentren”, confió.

Además, explicó que todos saben quiénes son los delincuentes, pero que aún así el panorama no cambia. “Los chorros son del barrio, se sabe quiénes son. Y están todas las denuncias hechas, pero no recibimos respuesta”, reclamó indignada la vecina.

Seguridad diezmada

La damnificada, que lleva el reclamo de todos los vecinos del barrio Confluencia, destacó que el aspecto más preocupante es que desde la Policía también les manifestaron estar en desventaja.

“En febrero nos reunimos con el personal de Comisaría 19 a conversar y lo último que nos dijeron es que estaban sin móviles, que tenían varios rotos. También nos confiaron algo muy triste y es que les dan poca plata para la nafta. Están muy desprotegidos ellos también”, expresó la vecina.

Asimismo, recordó una situación que requirió de la presencia policial y les hizo percatarse de la gravedad de las carencias en el barrio en materia de seguridad.

“Habían entrado unas personas al patio de un vecino, llamamos y la Policía respondió que tenían gente afectada a la Fiesta de la Confluencia y en un conflicto en una toma. Por lo tanto tenían un sólo auto para todo nuestro barrio”, resaltó la mujer.

En las últimas dos semanas, todo empeoró. Según confió, todas las noches, principalmente en la franja horaria entre las 23 y las 4 de la madrugada, escuchan disparos. “No sé si hay algún problema entre bandas o si es gente nueva. Esta madrugada llamé asustada para ver si podian mandar un patrullero y me preguntaron cuántos individuos eran, cómo estaban vestidos. Yo estaba acostada y no me voy a animar a salir a mirar”, sostuvo, y agregó: “Estamos cansados. No se puede vivir así”.

Conflicto-confluencia.jpg Inseguridad en Confluencia

-> Vecinos denuncian que integrantes de la toma les cobran “peaje”

En octubre de 2019, los vecinos de Confluencia denunciaron amedrentamientos de parte de personas de una de las tomas dentro del territorio del barrio.

En ese momento, una joven confió en declaraciones a LMN que los ocupantes de la toma se habían apoderado de la calle y cuando pasaban los vecinos les cobraban peaje para seguir avanzando hasta sus casas. “Cuando pasás en auto te frenan con palos y piedras, te rodean y te cobran para seguir tu camino”, había detallado, a la vez que había asegurado que desde el asentamiento comenzaron a registrar robos armados, en casas y obras en construcción.

En ese entonces, también denunciaron la falta de accionar policial.