Venezuela: ya son seis los balseros muertos y hay más desaparecidos

Luis Stefanelli, diputado del estado de Falcón, contó: “Salieron del pueblo Vela de Coro e iban 30 en la embarcación. Algunos dicen que en realidad eran dos embarcaciones las que partieron, pero esto no lo pudimos confirmar”. Con respecto a los muertos, señaló que se descubrieron dos cadáveres más y el número de víctimas fatales ascendería a seis, pero que no pueden asegurar cuántos fueron en total las víctimas fatales. “Es imposible en este momento determinar cuántos, porque los que llegaron a la costa se escondieron temerosos de su situación de emigrantes ilegales y no pueden dejarse ver. De los que salieron de acá, sólo tres llamaron a sus familiares”, señaló. El director regional de Protección Civil de Falcón, Gregorio Montaño, informó por su parte que son 16 los sobrevivientes. “Tenemos 11 personas que ya los familiares nos confirmaron que están resguardados”, dijo. Pero reconoció que hay otros diez cuyo destino no se conoce.

Los cadáveres que ya habían sido identificados en la playa de Curazao eran de personas jóvenes, dos hombres y dos mujeres, de entre 22 y 24 años. También hay cinco sobrevivientes internados en un centro de salud de la isla debido a las heridas que sufrieron durante el hundimiento.

“Queríamos ser padres, pero ¿qué futuro tendrá un niño aquí, donde es difícil conseguir comida?”.Génesis Vásquez. Esposa de uno de los balseros desaparecidos.