Verano y accidentes: el SIEN se suma en tres puntos de la provincia

La funcionaria explicó que dentro de los objetivos del SIEN está el de efectuar la cobertura de los operativos de invierno y verano. Lo que tienen que hacer es reforzar los efectores locales por el aumento de la demanda que deriva de la circulación de turistas.

Dijo que dotarán tres dotaciones: una para Piedra del Águila, otra para Primeros Pinos y otra para Villa La Angostura. Aclaró que se trata de ambulancias propias, no alquiladas, las que destinarán a este operativo en las rutas de la provincia.

La funcionaria, que asumió en julio de este año tras la haber sido desplazada del cargo Lucina Ortiz Luna, dijo que “ha sido un gran desafío. No ha sido fácil, no ha sido un traspaso regular de gestión y fue en unas circunstancias no beneficiosas”.

Agregó que “ha sido difícil, pero en este trabajo me han ayudado los trabajadores del SIEN, como de los hospitales y de la Subsecretaría”.

La titular del SIEN sostuvo que tuvieron “compañeros como pacientes, familiares de compañeros fallecidos, y que no ha sido tarea fácil en este contexto” de pandemia por el coronavirus.

Se mostró optimista por la campaña de vacunación contra el Covid que se está desarrollando entre el personal de Salud, en primera instancia. “Nos da esperanza y genera un clima de optimismo”, aunque señaló que “ver que el aumento de casos es real, las estadísticas dan nuestra de que volvimos a repuntar, tenemos más de 500 casos en la capital”.

La funcionaria explicó que esta situación es diferente respecto al pico de la pandemia en la capital neuquina en septiembre-octubre dado que no coincidió con el interior donde había un número bajo de casos.

“Hoy tenemos el pico de pandemia en el interior y coincide con el rebrote en la capital de Neuquén. Hoy no teneos esa posibilidad de derivar pacientes al interior. Estamos restringido más que relación al pico con pacientes críticos”, destacó.

Apeló que la gente siga aplicando el uso barbijo, a realizar el lavado de manos, y evitar juntarse. “No ha terminado para nada la pandemia, todavía podemos sufrir pérdidas y tenemos que seguir trabajando a destajo”, agregó Obregón.