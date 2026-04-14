Video: la insólita reacción de un joven al ver el valor del test de alcoholemia de su amigo

El conductor superó ampliamente el nivel permitido, y terminó revelando lo que había bebido antes de conducir.

Las imágenes que comenzaron a viralizarse fueron compartidas por la Agencia de Seguridad Vial.

Lo que era parte de un habitual operativo de control de alcoholemia , terminó en la detección insólito caso que supera los registros de la provincia en lo que va del año.

El hecho registrado en el departamento de San Martín, Mendoza, quedó capturado en un video compartido por efectivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que también registraron la curiosa reacción del acompañante del conductor.

Según indicaron fuentes oficiales, el joven que se sometió al test, de 33 años, admitió haber consumido fernet previamente. En la provincia cuyana está permitido circular con 0,5 gramos de alcohol en sangre, establece la legislación.

En este caso el conductor arrojó un resultado de 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre. "Uy... ¡Es una banda, viejo!", dijo el amigo que lo acompañaba, y sumó: "Te dije que te iba a dar más de 1 gramo".

En un control realizado por la Agencia Nacional de la Seguridad Vial en San Martín, un hombre que superaba ampliamente el límite permitido, admitió haber consumido “fernet” pero la alcoholemia sorprendió hasta a su acompañante

Cuál fue la multa que recibió tras dar positivo en el test de alcoholemia

La normativa prevé en casos severos multas económicas que pueden llegar a los $5.500.000, además de la inhabilitación para manejar dispuesta según la graduación alcanzada por el conductor. Los agentes de Seguridad Vial indicaron que el hombre fue momentáneamente demorado tras conocerse los resultados del operativo.

Al ver el resultado, las autoridades también procedieron al secuestro del vehículo y retuvieron su licencia de conducir, en cumplimiento con la normativa mendocina vigente.

La ANSV cuenta con bases de fiscalización en Mendoza capital, Tunuyán y Santa Rosa, puntos estratégicos para controlar documentación y condiciones de manejo, con el objetivo de prevenir siniestros viales.

"Manejar bajo los efectos del alcohol multiplica las probabilidades de causar un siniestro. No se trata sólo de una multa, sino de evitar tragedias", remarcaron desde la Agencia.

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De cuánto son las multas por dar positivo de alcoholemia en Mendoza

Las sanciones por manejar con alcohol en sangre son las más severas y no tienen descuento por pago anticipado. El monto depende del nivel registrado.

Para conductores con valores de 0,5 a 0,99 gramos (o desde 0,2 gramos en motocicletas y ciclomotores), las multas van de 3.000 a 6.000 UF, lo que representa entre $1.500.000 y $3.000.000.

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En los casos más graves, cuando el test arroja más de 1 gramo de alcohol en sangre, las penas oscilan entre 4.000 y 11.000 UF, lo que se traduce en multas que van desde los $2.000.000 hasta los $5.500.000, el tope máximo previsto para 2026.

Además del impacto económico, estas infracciones implican inhabilitación para conducir, retención de la licencia y, según la gravedad, días de arresto.

Dio positivo de alcoholemia dos veces en 14 días y enfrenta sanciones millonarias

Un conductor de 50 años fue detectado en dos controles de alcoholemia con niveles considerados de extrema peligrosidad en un lapso de 14 días en la provincia de Chubut. Los procedimientos se realizaron en las ciudades de Trelew y Rawson durante operativos nocturnos, en los que participaron la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Policía provincial y personal de tránsito.

El primer episodio ocurrió el 15 de marzo, cuando el test arrojó 2,49 gramos de alcohol por litro de sangre. Dos semanas después, el 29 de marzo, el mismo conductor volvió a ser interceptado y el resultado fue aún mayor: 2,81 g/l. Ambos registros son considerados de alto riesgo para la conducción.