Violento robo a una maestra: le sacaron el sueldo

Instantáneamente vio cómo un joven con un buzo negro, con la capucha puesta, corría con su cartera en la mano. Intentó seguirlo, pero rápidamente se dio a la fuga.

Enseguida se hizo presente en el lugar personal de la Subcomisaría 79, unidad policial en la que se radicó la denuncia.

“Es terrible lo que estamos viviendo como sociedad. Acá, en la zona, hay que hacer algo. Tienen que poner más iluminación y más cámaras de seguridad”, dijo Fabiana Jara, Maestra de primaria, víctima de un violento robo

“Habíamos pasado a sacar plata y después a lavar el auto. Fue un momento desagradable, pero pudo haber sido más trágico. Ya sé que el celular y la plata no me la van a devolver más, pero me gustaría recuperar la documentación”, señaló Fabiana Jara, quien es seño de segundo grado en la Escuela 248 de las 400 y de cuarto en la 285 de Puente 83.

La cámara de un comercio ubicado a metros del lugar pudo haber registrado el robo, por lo que se está analizando el material.

Dentro de la cartera, la mujer tenía 15 mil pesos que acababa de sacar del banco, documentación, anteojos, un pen drive, una agenda y varias otras pertenencias. Lo que le interesa recuperar, fundamentalmente, es el DNI y el carnet de conducir, que están a nombre de Gladys Fabiana Jara. Si alguien los encuentra, se solicita que se comuniquen al 2995496335.

