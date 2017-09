Vivían con los cadáveres de su mamá y su padrastro

Los cuerpos fueron descubiertos luego de que uno de los chicos le dijera al casero del hogar que su madre estaba “dormida y muy fría”, por lo que no podía abrir la puerta. El hombre le pidió al niño que abriera la puerta y se dirigió al dormitorio, de donde salía un fuerte olor, y allí encontró a la pareja en la cama, ambos inertes.

5 días sin saber de su madre Los chicos, de entre 5 y 13 años, estaban acostumbrados a que su mamá y su pareja se encerraran. Por eso, entre ellos mismos se las arreglaban: se vestían, comían e iban al colegio.

Inmediatamente se dio aviso a las autoridades locales, quienes acudieron rápidamente a la vivienda y determinaron que los menores, de entre 5 y 13 años de edad, quedaran a disposición de los servicios sociales municipales. Horas más tarde, el padre de tres de ellos se hizo cargo de los menores. Otra parada difícil para los muchachitos ya que, según cuentan los vecinos, el papá apenas los conoce y nunca se mostró participativo en sus vidas.

Sobre el tiempo que llevaban muertos, las fuentes indicaron que podrían haber fallecido en el inicio de la semana pasada. Quienes vivían en el barrio de la casa afirmaron que hace varios días no los cruzaban, mientras que los propios niños le habrían dicho a los agentes de la Guardia Civil que llevaban varios días comiendo y vistiéndose solos. ¿Cómo no habían notado la ausencia de sus propios responsables? Los pequeños se habrían acostumbrado a que su madre y su pareja no los atendieran de forma continua, por lo que no consideraron extraño que no salieran de la habitación, hasta el punto de que uno de los menores le aseguró a uno de los miembros de la Guardia Civil que pensaba que su madre estaba durmiendo y su pareja “jugaba a la Play”, actividades que realizaban habitualmente.

La madre de los niños había acudido a los servicios sociales para recibir una ayuda económica y así afrontar el pago del alquiler, una ayuda que se estaba tramitando y habría sido un gran aporte debido a que no tenía trabajo.

Si bien no están determinadas con certeza las causas de las muertes, desde los medios locales las relacionan con una sobredosis de drogas.