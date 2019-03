El primero de los partidos que afrontará Argentina será ante Venezuela el próximo viernes 22 de marzo en el estadio "Wanda Metropolitano" de Madrid mientras que el martes 26 se medirá frente a Marruecos en Rabat.

La de este jueves es la última convocatoria previa a la Copa América que se realizará en Brasil, desde el 14 de junio al 7 de julio y la gira del equipo argentino será fundamental para definir los 23 jugadores que disputarán esa competencia

#SelecciónMayor Lionel Scaloni ️: "Leo (Messi) está convocado, después veremos si juega un partido o dos. Yo tomaré esa decisión".

#SelecciónMayor Lionel Scaloni ️: "La decisión del cuerpo técnico había sido que Leo (Messi) no viniera en los primeros partidos. Ahora vuelve y será bienvenido".

La nómina se conoció minutos antes de que Scaloni diera una conferencia de prensa en el predio "Julio Humberto Grondona" que la AFA posee en Ezeiza.

En la misma, Scaloni contó que "Lionel Messi está contento" y quiere tener una nueva oportunidad con la camiseta albiceleste, al tiempo que reconoció que en la actualidad el combinado nacional "no es potencia mundial".

"Los primeros seis partidos después del Mundial fueron un palo grandísimo y más para Leo. La decisión era que no venga y fue del cuerpo técnico. A raíz de los partidos que vio, él está contento y quiere intentarlo una vez más", manifestó el DT en conferencia de prensa.

Sobre la ausencia del delantero Sergio Agüero, el DT manifestó que tiene una "relación perfecta" con el jugador del Manchester City, negó haber discutido con él durante el Mundial de Rusia y remarcó que "hay que analizar a futbolistas que no se pusieron esta camiseta como (Matías) Suárez".

#HalconesYPalomas | Lionel Scaloni habla en conferencia. Avisó que la lista de la Copa América tendrá modificaciones y sobre la ausencia del Kun avisó: "Es falso que haya discutido con Agüero"

"He escuchado y leído que yo tuve una discusión en el Mundial con el `Kun´. Fue uno de los cuatro o cinco con los que mejor relación tuve. Hablé en agosto con él y su situación no ha cambiado. Futbolísticamente está en un nivel increíble. Es un jugador que no hace falta probar y hasta quizás sería contraproducente que venga y no juegue", explicó.

La siguiente es la lista completa:

Arqueros: Franco Armani (River), Esteban Andrada (Boca), Juan Musso (Udinese de Italia) y Agustín Marchesín (América de México).

Defensores: Gabriel Mercado (Sevilla de España), Renzo Saravia (Racing), Gonzalo Montiel (River), Germán Pezzella (Fiorentina de Italia), Lisandro Martínez (Defensa y Justicia), Juan Foyth (Tottenham de Inglaterra), Nicolás Otamendi (Manchester City de Inglaterra), Walter Kannemann (Gremio de Brasil), Nicolás Tagliafico (Ajax de Holanda) y Marcos Acuña (Sporting de Lisboa de Portugal).

Mediocampistas: Giovani Lo Celso (Betis de España), Leandro Paredes (PSG de Francia), Iván Marcone (Boca), Guido Rodríguez (América de México), Matías Zaracho (Racing), Manuel Lanzini (West Ham de Inglaterra), Rodrigo de Paul (Udinese de Italia), Ángel Di María (PSG de Francia), Domingo Blanco (Defensa y Justicia) y Roberto Pereira (Watford, Inglaterra).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona de España), Paulo Dybala (Juventus de Italia), Lautaro Martínez (Inter de Italia), Matías Suárez (River), Gonzalo Martínez (Atlanta de Estados Unidos), Ángel Correa (Atlético Madrid, España) y Darío Benedetto (Boca).

#SelecciónMayor Ésta es la lista de futbolistas convocados por el entrenador Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la @Argentina.

