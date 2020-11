WhatsApp prepara el lanzamiento del modo vacaciones

WhatsApp lleva desde el año pasado trabajando en un modo vacaciones que hasta el momento no llegó a los usuarios . Finalmente la app estaría ultimando detalles para lanzar esta nueva función en su próxima actualización

Para aquellos usuarios que no estén familiarizados con este 'modo vacaciones' que prepara WhatsApp, se te trata de una función que, más allá de lo que indica su nombre, realiza otras tareas como que los chats archivados se desactiven automáticamente cuando recibamos mensajes de un contacto o grupo que hayamos ocultado con dicha función.

Este resurgimiento de esta función se da en el contexto de la pandemia por el Covid-19 que forzó a que millones de trabajadores en todo el mundo cambiaran su forma habitual de trabajo presencial por el trabajo remoto. Durante el aislamiento comenzaron a surgir diferentes problemas para las personas que trabajan en remoto como casos de estrés por falta de desconexión o excesos de comunicación sin respetar el horario laboral, entre otros. En este nuevo escenario laboral obligo a muchos gobiernos en todo el mundo a establecer una nueva Ley de Teletrabajo para garantizar el derecho a la desconexión digital.

WhatsApp es la app de servicios de mensajería instantánea mas utilizada en todo el mundo donde la desconexión digital puede no cumplirse. Con el 'modo vacaciones', los usuarios podrán configurar la app en modo manual - todavía no es automática - para incluir a jefes u otros contactos de trabajos en chats archivados. De esta manera, todos los contactos laborales quedaran en silencio para que los mensajes no nos molesten fuera del horario de trabajo.

Whatsapp.jpg

La función se espera que esté disponible en la próxima actualización de la app tanto para sistemas operativos de escritorio como en los dispositivos. Los usuarios también hicieron saber su malestar en las redes por este mismo problema a Google, Microsot y Apple con la esperanza que de que tomen las mismas acciones de Whatsapp y evitar las tan molestas notificaciones a toda hora.