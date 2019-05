Ya son cuatro los muertos por la represión chavista

Ordenaron detener a Leopoldo López

un tribunal de caracas ordenó capturar al opositor venezolano leopoldo lópez, quien se encuentra en la residencia del embajador español, Jesús silva, desde el martes 30 de abril, el día que Juan Guaidó lanzó la “fase final” de la operación libertad. la Justicia chavista divulgó un comunicado

que revocó la detención domiciliaria el líder de voluntad Popular (vP) “por violarla flagrantemente”. lo acusa de haber violado “la medida referida a la condición relativa a pronunciamientos políticos por medios convencionales y no convencionales, nacionales e internacionales”.

Todas las muertes son el resultado de un mismo procedimiento de represión, común a los llamados “colectivos”, grupos paramilitares chavistas que se mueven en motos en parejas y disparan a matar contra los más jóvenes. Entre el martes y el miércoles se reportaron 230 heridos y 205 detenciones durante las manifestaciones antigubernamentales. Las manifestaciones opositoras se desataron el martes, cuando el autoproclamado presidente interino y líder opositor, Juan Guaidó, anunció que contaba con el apoyo de un reducido grupo de militares, liberó al también opositor Leopoldo López y llamó a la gente a tomar las calles. Armados y con vehículos blindados, los efectivos se apostaron en una autopista de Caracas junto con Guaidó, quien pidió a toda la Fuerza Armada apoyar la sublevación.

Sin embargo, la cúpula militar ratificó su adhesión a Nicolás Maduro y 25 rebeldes pidieron asilo en la embajada de Brasil. El miércoles 1º de mayo, la oposición volvió a tomar la calle y la represión fue la norma otra vez. Maduro denunció una intentona golpista y ayer marchó con más de 4500 oficiales de la Fuerza Nacional Bolivariana, en una muestra de unión y lealtad de los militares a su liderazgo. “Ha llegado la hora de combatir, ha llegado la hora de dar un ejemplo (...) al mundo y decir en Venezuela hay una Fuerza Armada consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington”, subrayó el presidente.

Donald Trump

Trump ya habla de opciones muy duras

En medio del recrudecimiento del conflicto en Venezuela, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que evalúa “un montón de opciones” sobre qué hacer con el país caribeño y advirtió que “algunas son muy duras”. “Hay un montón de opciones abiertas. Algunas preferiría ni mencionarlas porque son bastante duras”, explicó el mandatario estadounidense en una entrevista brindada al canal de noticias Fox, al ser consultado sobre qué acciones tomará Estados Unidos al respecto. “La gente se está muriendo de hambre. No hay comida, no hay agua. Es una situación terrible”, sostuvo Trump al describir la situación social en Venezuela. En ese contexto, explicó que Nicolás Maduro “no está aceptando comida” y que “la gente está desesperada”. “No vimos una cosa así en muchos, muchos años. Era uno de los países más ricos del mundo y ahora no tienen comida. El agua está contaminada, la gente se está enfermando”, indicó Trump.