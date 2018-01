130 mil dólares para silenciar a una actriz porno

Así lo reveló el diario Wall Street Journal, que publicó los detalles del acuerdo de confidencialidad celebrado por Michael Cohen, asesor de Trump, y el representante legal de la actriz Stormy Daniels, nacida como Stephanie Clifford. Según reportó el diario económico, Trump y Cliffords mantuvieron el supuesto encuentro sexual después de conocerse en julio de 2006 durante un torneo de golf de celebridades disputado en Lake Tahoe, en el estado de Nevada.

El medio aseguró que Cohen, al ser consultado sobre el supuesto acuerdo, no negó la existencia del pago. Sólo se limitó a responder: “El presidente Trump, una vez más, niega con vehemencia cualquier incidente con la señora Daniels”.

Nacida en Baton Rouge, Luisiana, el 17 de marzo de 1979, Stormy Daniels, además de ser actriz, directora y productora de cine porno, tuvo también un brevísimo paso por la política, cuando en 2009 anunció a los medios que pensaba seriamente candidatearse para convertirse en senadora del Estado de Luisiana.

No viajará a Londres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no viajará al Reino Unido para inaugurar la sede de la nueva embajada de su país en Londres porque su antecesor, Barack Obama, malvendió la antigua. “La razón por la que he cancelado mi viaje a Londres es que no soy un gran fan de que el gobierno de Obama vendiera quizás la embajada de mejor calidad y mejor localizada de Londres por maníes (unas pocas monedas), sólo para construir una nueva en una mala ubicación por 1200 millones de dólares. Un mal trato. Querían que cortara la cinta. ¡NO!”, sentenció Trump en Twitter.

Pero, ¿realmente es ese el motivo por el cual Trump suspendió su visita a Londres? Primero, según la prensa británica, la venta de la antigua embajada fue realizada por el ex presidente republicano George W. Bush. Y segundo, el diario británico The Guardian, que citó fuentes gubernamentales, aseguró que tomó la decisión por miedo a ser recibido con grandes protestas.

Donald y sus dichos racistas

“Nunca dije nada despectivo (agujeros de mierda) de los haitianos más allá de que Haití es, obviamente, un país muy pobre y con problemas. Nunca dije: ‘Sáquenlos de aquí’”, afirmó Trump. El senador Dick Durbin, que estuvo presente en la reunión en la Casa Blanca, aseguró que el presidente sí usó ese término ofensivo.