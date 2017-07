A la Defensoría le llegó el ajuste y Pechi se pone duro

Riva fue ayer al Deliberante a pedir una “reestructuración presupuestaria” porque la plata no le alcanza. Comentó que, en 2010, la Defensoría funcionaba con el 1,44% del presupuesto municipal, pero a partir de ese año, justo cuando él asumió, el monto fue cayendo hasta alcanzar apenas el 0,82% en 2017.

Contó que los demás gastos crecieron en sintonía con la inflación. Señaló que el presupuesto municipal llegó este año a los 3650 millones, un 52% más que en 2016, mientras que a la Defensoría sólo le subieron un 17%. Agregó que dispone de 30 millones de pesos para funcionar hasta diciembre “y con eso no vamos a llegar a pagar los sueldos” de los 42 empleados.

Planteó que “uno de los problemas más graves es que, desde 2016, no nos giran las partidas de los aumentos de sueldos como se hace con otras dependencias, incluso el Deliberante”. Añadió que tuvieron que absorber esas subas con otros fondos “además de que hace por los menos dos meses que no nos giran las partidas de gastos corrientes”.

Quiroga defendió el presupuesto y aclaró que el gasto de cada organismo lo aprueban los concejales, no el intendente. Indicó que no corresponde el reclamo de Riva porque “cuando uno decide gastar más, tiene que decir de dónde va a sacar la plata, si no se termina convirtiendo en un festival del derroche”.

Insólito

La Muni le sacó hasta el terreno

El defensor del Pueblo, Ricardo Riva, comentó ayer que alquilan las oficinas de Cabral 36 y que el Municipio les quitó un terreno sobre calle Leloir, adonde pensaban mudarse. Contó que, para colmo, para funcionar debieron sacar dinero de un plazo fijo que tiene el organismo hace años, que estaba reservado para construir el edificio propio.

“Desde que asumí, le pedí al Municipio que nos escriturara el terreno que teníamos asignado sobre Leloir y Buenos Aires, pero no lo hicieron y lo perdimos cuando ensancharon la calle”, relató el defensor del Pueblo neuquino reelecto.

Concejales se toman tiempo

Postergan autorizar el endeudamiento

Los concejales de la comisión de Hacienda postergaron una semana más la discusión sobre el endeudamiento de 200 millones de pesos que pidió el Municipio para hacer obras ambiciosas, como la extensión de la Avenida Argentina o el Paseo Costero.

El tema debía tratarse ayer, pero resolvieron tomarse un tiempo para analizar los informes del Ejecutivo y recién fijar postura el miércoles que viene.

El endeudamiento por 200 millones fue aprobado por ordenanza en 2012, pero no logró entonces el visto bueno de Nación.

Con el cambio de gobierno, finalmente llegó el aval, aunque ahora hay que cambiar las obras, ya que muchas se iniciaron con recursos propios.

A pedido de los concejales, el secretario municipal de Hacienda, José Luis Artaza, detalló por escrito qué obras previstas en 2012 están terminadas y qué quedó pendiente.

Con ese informe, intentó despejar dudas de los bloques opositores, que exigen más inversión en desagües pluviales.

Fernando Schpoliansky, titular de la comisión legislativa, comentó que “el informe de Artaza llegó poco antes de la reunión, por eso recién vamos a analizarlo la semana que viene”.