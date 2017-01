Abel Calzetta: "La Patagonia me abrió las puertas"

Por Luis Castillo

En la vida de Abel Calzetta, el soul, el jazz eléctrico y otros géneros lo hacen un guitarrista selecto y a su vez camaleónico. Enamorado de San Martín de los Andes, donde vivió una etapa de su vida, el compositor llega el martes desde Madrid a Benjamina (en el Paseo de la Costa) con Círculo, un disco registrado en España, donde ya es parte de esa escena con Cosmosoul, una banda cosmopolita que brilla con la música negra.

Círculo se editó en 2015 y tiene tu voz. ¿Funciona como bisagra en tu carrera?

Es un disco que presenté en abril en Boris Club (Buenos Aires) junto a Baltasar Comotto (guitarrista del Indio y ex de Luis Alberto Spinetta) y Javier Martínez (baterista de Malosetti). En la Patagonia lo voy a tocar por primera vez porque hace 10 años que estoy en España. Círculo fue grabado en España con músicos de allá y argentinos. Hay músicos como Comotto, Lucas Frasca que fue el productor y tocó con Pappo; Fernando Lupano, que fue bajista de Charly García. Pero estoy contento porque rompí con el paradigma de la música instrumental y por suerte ahora me decidí a hacer un disco cantado.

¿Cómo fue ese traspaso? Lo venía masticando haciendo canciones de otros músicos a los que admiro. Creo que fue la necesidad de decir las cosas de una manera determinada. Un disco es como un diario personal y fue algo nuevo encarar las canciones desde la voz y de ahí Círculo: se cerró una etapa y esto es un encuentro con la canción y un volver a empezar.

En Europa ya sos parte de la escena.

Me presento junto a Cosmosoul, una banda cosmopolita con la que trabajo hace siete años. He compartido música con gente de todo el mundo, que fue un poco lo que me llevó a emprender ese viaje. Estoy muy dedicado a Cosmosoul, con la cual estamos por grabar un tercer disco. Nos hemos presentado en Rusia, Londres, Portugal, Francia. También me ha llevado a conocer otras músicas que ni sabía que existían, y todo fue un aprendizaje alucinante.

¿Te sorprende lo que te va pasando?

Uno nunca se imaginó salir de gira en Rusia o Brasil. El primer disco de Cosmosoul lo terminamos en Nueva York junto al técnico que grabó a Prince y a Erica Badú. Estoy súper agradecido con lo que pasa, pero también me lo laburé, no me vino todo así nomás. Ya son casi ocho años de no parar de tocar en Europa.

¿Y en cuanto a tu carrera solista?

Eso lo mantengo con una banda que se llama Los Escultores del Aire, que es el nombre de mi primer disco. A la vez, es un tema que le compuse a Spinetta hace 15 años. En mi regreso a Madrid ya tengo un par de concierto.

¿Fue fácil insertarte?

Al principio tenés que hacerte ver. En mi caso fue jodido porque llegué con 34 años en un momento en que estaba comenzando a tener un reconocimiento en Argentina. Fue chocante empezar de cero, pero la verdad es que la gente tiene mucha apertura. Si sos buen músico, laburás, enseguida te metés en el circuito. Después de diez años siento que la gente sabe lo que hacés. En Rusia he compartido cartel en festivales con George Clinton, Earth, Wind and Fire, Duran Duran, gente que escuchabas desde chiquitito. Parece fantasía, pero estas ahí.

¿El reconocimiento se da más rápido en Europa?

Creo que es más fácil desenvolverte como músico. A pesar de la crisis, la gente tiene más poder adquisitivo y puede ir a un bar o a un concierto. No es total como en otras épocas el reconocimiento y respeto, aunque hay más gente en búsqueda de la música. Quizás ahí puede ser que el reconocimiento sea más fácil.

¿Estás atento de lo que pasa acá?

Sigo mucha música de mis amigos como Javier Martínez o Comotto. Siempre hay grandes músicos, pero con el rock no estoy demasiado conforme. No quiero pecar de crítico porque no estoy tan informado para dar una opinión porque también debe haber otros proyectos alucinantes. Por lo que se ve, me da un poco de tristeza porque hay un legado rockero fuerte. Estando en España y otros países, el rock argentino se respeta y saben que somos pioneros. Lo que se ve ahora es muy cancha de fútbol… Que La Beriso llene River, no sé… Me jode un poco ver a músicos que vienen hace años haciendo cosas alucinantes y que no llenen una sala para cien personas. Me parece extremo que una banda como esa llene un estadio.

Te vas a presentar en San Martín de los Andes, que es como volver a tu casa.

Para mí es un lugar súper importante en mi vida. Me redescubrí en un pueblo en donde aprendí a tocar música viviendo lejos de una ciudad como Buenos Aires. De golpe, encontrarme viviendo en la Patagonia me cambió y es algo que también me pasa en Madrid. A mí en la Patagonia se me abrieron muchas puertas, sobre todo en San Martín, donde tengo grandes amigos. También pateé mucho el valle, la Patagonia norte, y va ser increíble tocar ahí otra vez.

Hoy tu lugar es Madrid. ¿Te planteaste la idea de cerrar otro círculo en la Patagonia?

No sé si va ser el lugar en donde termine. No estoy totalmente seguro de quedarme en Europa. Por ahora, sí. Tengo un tiempo más para seguir haciendo cosas y viajar. Pero hay algo adentro mío que me dice que voy a terminar en San Martín de los Andes.

Gira patagónica

La banda. Calzetta estará escoltado por Gustavo Giannini (bajo), Julián Cabaza (batería) y Franco Calacci (teclados). La gira patagónica pasará por Roca (11), Cinco Saltos (12), Puerto Madryn (13), Esquel (14), El Bolsón (16), Junín de los Andes (17) y San Martín de los Andes (18).