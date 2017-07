Abren la Boca para opinar de Centurión

A favor

Uno de los que más a favor se mostró de la permanencia del ex Racing en Boca fue el reconocido periodista Alejandro Fabbri, quien aseguró que todos merecen “segundas oportunidades” y que el volante “demostró ser un buen jugador”, por lo que Boca “tiene que contratarlo”. No obstante, una de las caras famosas de TyC Sports indicó que “necesita contención” y opinó que “habrá que alejarlo de algunas amistades” que no le hacen bien.

En la misma línea se expresó el psicólogo deportivo Juan Pablo Dobratinich, de larga trayectoria en el deporte de la zona. “Es altamente positivo que el club le abra las puertas y se ocupe de la realidad que está viviendo”, indicó el especialista y completó: “El jugador, cuando ve que se apuesta por él, de alguna forma busca retribuir el gesto”.

Posición neutra

Uno que prefirió una postura neutra fue el presidente de Cipolletti, Santiago Caldiero. Explicó que se trata de “una situación muy delicada”, en la que es clave la cintura con la que el entrenador se maneja. “Más que nada para no quedar expuesto delante del grupo de jugadores ni desautorizado de cara a futuras decisiones”, comentó la máxima autoridad del Albinegro.

En contra

De los consultados por este diario, el que mayor oposición expuso respecto de la continuidad de Centurión en Boca fue el emblemático Beto Márcico, campeón con Boca en 1991. “Ni loco hubiese pagado esa plata por él”, tiró sin pelos en la lengua. Y fue más allá: “Imaginate si invertís 5 o 7 palos como se dice, y luego se manda una macana. ¿Que hacés?”, completó.

Similar fue el planteo de Manuel Berra, capitán y referente de Independiente de Neuquén. “A mí no me gusta este estilo de jugadores, más al nivel que juegan ellos y con la exposición que tienen”, dijo el volante y consideró que la apuesta de Boca es “peligrosa”.

Lo cierto es que hubo opiniones de un lado y de otro, todas respetables. El tema Centurión divide aguas. Lo bueno es que las figuras, regionales y nacionales, no se callan la Boca y le dan su parecer. ¡Gracias a todos!.

¿Estás de acuerdo con que Cent...

5 millones de dólares

Es lo que desembolsará Boca para comprarles los porcentajes del pase a San Pablo y Racing. Serían unos 85 millones de pesos argentinos.

Wanchope llega y se va al Globo

El delantero Ramón Ábila es otra adquisición de Boca que llegó a un acuerdo para adueñarse del jugador. De todos modos, ante la superpoblación de atacantes, el ex Cruzeiro será cedido a préstamo a Huracán, donde el cordobés mostró su mejor versión en el fútbol argentino.

Ábila se sumará a Boca en enero de 2018, para jugar la Libertadores de ese año.

¿Lo hará junto a su gran amigo Carlos Tevez? Con el Apache, hoy en China, son amigos y ambos sueñan con jugar juntos.

Está bien lo que hace Boca. Alejandro Fabbri. Periodista de TyC Sports

A todas las personas hay que darles oportunidades. Centurión demostró dentro de la cancha que es un gran jugador. Necesita contención, tratamiento, un entorno familiar interesante. Depende de Boca, que es un club lo suficientemente poderoso como para poder destinar algún tipo de acompañamiento para que el jugador mejore su conducta. Hay cuestiones de la infancia que no se van a poder reparar, pero seguramente rodeándolo va a poder vivir en un ámbito más armonioso. Habrá que alejarlo de algunas amistades, hacerle entender eso. Una tarea a mediano plazo por lo menos y eso va a redundar en el beneficio de Centurión. Creo que sí, Boca tiene que contratarlo.

Yo no pagaba esa plata por él ni loco. Beto Márcico. Histórico de Boca

Es demasiado grande el riesgo que corre Boca teniendo en cuenta los antecedentes. Se invirtió mucho dinero y si se manda otra macana, pusiste casi 7 palos verdes por Centurión. Me parece una barbaridad, pero bueno, la decisión no pasa por mí. Yo realmente en estas condiciones no lo hubiera traído de vuelta, no pagaba esa plata por él ni loco.

Clave cómo maneja el DT la situación. Santiago Caldiero. Presidente de Cipolletti

Son temas delicados. Acá es muy importante la cabeza de grupo, el cuerpo técnico, cómo maneja la situación con el resto del grupo. Si no se trabajan y hablan internamente estas cuestiones, puede desautorizar al entrenador para temas futuros. Lo mismo a nivel dirigencial. La situación no tiene que pasar desapercibida, siempre hay que tomar cartas en el asunto. Generalmente se toma alguna sanción económica pero es difícil, porque son jugadores titulares habitualmente. Entonces tenés doble castigo porque te perjudicás como club al no tenerlo. Obvio que hay que brindarle la contención necesaria. La clave es la interrelación de la CD con el cuerpo técnico para que ellos manejen la situación y no queden expuestos.

Es altamente positivo. Juan Pablo Dobratinich. Psicólogo deportivo

Es altamente positivo que el club le abra las puertas y se ocupe de la realidad que está viviendo ese deportista.

Un caso que yo destaco es el de Luis Suárez, que había tenido situaciones complejas tanto en la selección como en el Liverpool y sin embargo cuando el Barcelona apostó a incluirlo con una estructura que lo contuvo, los resultados fueron fantásticos.

El jugador, cuando ve que se lo contiene y se apuesta por él, de alguna forma es agradecido y busca retribuir el gesto.

Lo que hace Boca es peligroso. Manuel Berra. Referente de Independiente (Nqn.)

A mí no me gusta este estilo de jugadores, más al nivel que juegan ellos y con la exposición mediática que tienen. Uno como referente trata de que los chicos no copien esos modelos. También es cierto que hay tanta escasez de jugadores desequilibrantes en el fútbol argentino que se le perdona todo tipo de indisciplina. No estoy de acuerdo con que siga porque es uno de los clubes más grandes del fútbol y que tengan que estar cortando clavos para que él haga algún tipo de show mediático es un poco peligroso.