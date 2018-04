Abuelo orgulloso

Es que pese a haberle prometido ser parte de la ceremonia religiosa y la fiesta de su casamiento con Andrés Caldarelli, el Diez pegó el faltazo en la boda de Dalma argumentando que el equipo que dirige en Dubai, Fujairah, lo necesitaba. Además, trascendió que el jeque dueño del equipo le habría advertido que si se ausentaba sería inmediatamente despedido.

Como si fuera poco, no hizo mención en las redes del evento, pero sí publicó una postal de su nuevo nieto, hijo del italiano Diego Maradona Junior. “Les cuento que hoy nació mi nieto Diego Matías Maradona, pesó 3 kilos y medio, y es hermoso. Estoy muy feliz y me llena el corazón. Lo voy a disfrutar como no lo pude hacer con mi hijo Diego”, posteó el ex futbolista en todas sus redes sociales.

Acompañada por mujeres

Ante la ausencia del Diez, quien iba a acompañar a la novia al altar, Claudia Villafañe y Gianinna Maradona ocuparon su lugar. Además, el pequeño Benjamín Agüero llevó las alianzas de sus tíos. “La acompañaron su mamá, su hermana y Benjamín”, explicó Lito Dorfman, el psicólogo social que selló la unión de la pareja.

Pese a todo, los invitados de la fiesta vieron espléndida a Dalma y Santiago Maratea, compañero de radio de la joven, declaró al respecto: “Estaba muy feliz Dalma. Fue súper familiar, súper íntimo. Toda familia de ellos dos, todo muy lindo”, y agregó que tanto Claudia como los padres de Andrés Caldarelli se encargaron de recibir a los invitados.

El sacrificio: El Diez tildó de “sacrificio” el faltazo al casamiento de su primera hija.

Con mamá: Dalma fue acompañada al altar por Claudia, Gianinna y Benjamín Agüero.

