Abusador de Valentina Sur irá preso por cuatro casos

Así lo manifestó ayer, luego de una audiencia en la que el juez Mauricio Zabala avaló un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, y condenó al agresor sexual a 4 años y 6 meses de prisión.

El hombre asumió su responsabilidad por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, abuso sexual simple reiterado, exhibiciones obscenas y suministro de material pornográfico a menores de 14 años.

Siete: meses pasaron entre la denuncia y la condena que se le dictó al abusador.

En el caso de la hija de Cristina, que es nieta del agresor y por ese entonces tenía 7 años, los abusos ocurrieron en el transcurso de 2017 y abril de 2018.

Fue en ese lapso que el hombre abusó de la pequeña cuando le pedía que lo acompañara a hacer las compras en su auto.

El relato de la niña fue clave, ya que permitió revelar el aberrante entramado de abusos que salió a la luz a principios de abril y conmocionó a todo el barrio. “Mi hija se sintió libre de hablar porque no iba más a su casa, si no, no nos enterábamos de nada, a ella también la tenía amenazada”, afirmó en ese momento el papá de la nena e hijo del abusador a LM Neuquén.

“Si tu papá se entera, me va a pegar y no nos vamos a poder ver más, no nos vamos a poder casar”, esa era la amenaza que les reveló la niña a sus padres.

Por otra parte, respecto de dos nenes de 9 años que eran vecinos del agresor, este abusó de ellos cuando les pedía colaboración para resolver cuestiones domésticas o les ofrecía ir a jugar al patio de su casa.

La cuarta víctima es otra niña de 9 años, a quien le mostraba videos o fotografías pornográficas desde su celular o computadora.

En representación de la fiscalía estuvo presente el asistente letrado Juan Manuel Narváez y la defensora de los Derechos del Niño y el Adolescente, Mónica Palomba. Por otra parte, la defensa del acusado fue ejercida por el abogado particular Luis María Varela.

Su hijo le quemó el auto al agresor

El caso salió a la luz el pasado 3 de abril, cuando la nieta de 7 años del agresor les reveló a sus padres los abusos sexuales que sufría. Fue así como al día siguiente, luego de que el hijo del abusador le quemara su auto, los vecinos del barrio se enteraron de lo acontecido y comenzaron a hablar con sus hijos. Es que el condenado había hecho una hamaca en un árbol y una casita en su patio para que todos los chicos del barrio fueran a jugar a su casa, e incluso había puesto una pileta. “No es fácil para mí, porque son mis hijos y el gusano que hizo esto era mi papá. Lo cruzo en el auto y lo piso, no me va a temblar el pie”, afirmó el hijo del abusador, tras enterarse de los hechos.

LEÉ MÁS

Lo escrachan y queman su auto en Valentina Sur: está denunciado por abusar de 5 nenes

"Es un pedófilo y tiene que ir preso, ya no es mi papá"