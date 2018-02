Acordó y no irá a prisión la médica que chocó y mató

Lardone asumió su responsabilidad en el hecho, calificado como homicidio culposo, agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor.

Además de aceptar una pena de prisión en suspenso por el plazo de tres años, la médica oriunda de Córdoba quedó inhabilitada para manejar por cinco años y deberá realizar un curso de manejo defensivo.

“Quiero dirigirme a la familia, porque nunca tuve oportunidad de hacerlo. Se dijo en varias oportunidades que yo era una persona fría, que no me interesaba la vida de Lorena, y esto no es así”, dijo Lardone, ante la mirada atenta de la familia de la víctima.

El 6 de diciembre de 2016, Lorena fue embestida en la puerta de su casa del barrio Cordón Colón por la Chery Tiggo que conducía la médica y fue arrastrada 7,8 metros, hasta que un árbol y un montículo de tierra detuvieron la marcha de la camioneta.

Después del accidente -se comprobó que Lardone wasapeaba mientras circulaba a una velocidad que superaba el límite para mantener el control en una curva-, escribió: “Acabo de chocar, atropellé a una mujer, está muy grave. Les hice pelota la camioneta a mis amigos”. “Lamento haber destruido una familia, lamento haber dejado dos criaturas sin mamá”, concluyó Lardone.