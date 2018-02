Acusan a líder feminista de manosear a un hombre

Ante esta denuncia, Teala Schaff, vocera de prensa de García, dijo que la asambleísta se enteró el 23 de enero de que se había presentado una denuncia en su contra, aunque no le dieron detalles y sólo supo de ellos a través del reporte del portal de noticia Político. La legisladora no confirmó el hecho aunque tampoco lo negó: “Toda denuncia de acoso sexual debe ser abordada con seriedad y participaré totalmente en cualquier investigación que se lleve a cabo”, dijo Cristina García a través de un comunicado en el que aclaró no recordar “haber incurrido en comportamiento indebido, y dicho comportamiento no concuerda con mis valores”.

La investigación contra García es una de las tantas que se llevan a cabo congresos estatales de todo el país, tras una oleada de acusaciones de violencia sexual que se dispararon desde octubre, cuando el periódico The New York Times expuso los casos contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein. Lo llamativo en el caso de García es la inversión del género: en los casos conocidos hasta el momento, los apuntados por este tipo de conducta fueron hombres.

Una de las cosas que motivaron al denunciante a contar esta experiencia que tuvo con García fue cuando la vio en su abierta participación en el movimiento #MeToo. “Si la persona que encabeza la ofensiva no es creíble, sólo termina perjudicando la credibilidad de historias que son muy reales”, dijo Daniel Fierro, quien en le momento en que sufrió este incidente con García tenía 25 años. En esta semana, el ex asesor de Calderón fue interrogado por un despacho legal externo contratado por la Comisión de Reglas de la Asamblea.

25 años tenía Daniel Fierro cuando, dice, fue toqueteado por Cristina García.

No sería la única denuncia en su contra

El portal Político hizo público este hecho que compromete a la legisladora demócrata Cristina García. Y, como pasó con los casos de hombres denunciados, acá también hay un efecto domino. Según Político, el de Fierro no es el único caso que expone a García como acosadora: hay un “cabildero” (hombre que hace lobby con congresistas a favor de que voten determinada ley), quien se negó a ser identificado, pero asegura que el año pasado García le hizo comentarios de fuerte contenido sexual e intentó agarrarle la entrepierna durante un acto de recaudación de fondos.