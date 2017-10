Acusaron a un jurado de TV por abusos sexuales

El programa, cuyas primeras emisiones ya habían sido grabadas, se iba a estrenar el 26 de octubre, pero las graves acusaciones contra Rozon hicieron replantear el futuro del show. A través de un mensaje en sus redes sociales, M6 anunció que no sólo no se emitirán los cinco programas grabados durante el verano, sino que tampoco se va grabar la primera semifinal, que estaba prevista para celebrarse en las próximas semanas.

“A raíz de la información sobre Gilbert Rozon, miembro del jurado, y sin prejuzgar sobre la veracidad de estos, M6, atento a los valores fundamentales en sus programas, decidió, en consulta con Fremantle Media France, suspender la distribución programada para el jueves 26 de de octubre”, informó en el comunicado.

Gilbert Rozon ha sido acusado de acoso y agresión sexual por nueve mujeres, según ha informado el rotativo francés Le Parisien. Hay que destacar que Rozon es una figura destacada dentro de la industria de la televisión francesa y canadiense. La cadena y productora del Got Talent francés se enfrenta ahora a una incertidumbre con respecto al proyecto.

Además, esta decisión supone pérdidas millonarias para la cadena y la productora, que ya había grabado cinco programas antes del verano y que iban a comenzar a grabar las semifinales esta misma semana, unos planes que también han quedado paralizados. Rozon, figura muy conocida en la industria del entretenimiento francesa y canadiense, ha sido miembro del jurado del Got Talent francés desde su primera edición, en 2006. Tras el escándalo, el magnate ha renunciado a la presidencia del festival de comedia Just For Laughs de Montreal.

Más problemas para Weinstein

Después de que The New York Times destapara los acosos y abusos del productor de Hollywood Harvey Weinstein, el denunciado fue abandonado por su esposa, expulsado de la Academia de Cine de los EE.UU., pidió disculpas y se sometió a un tratamiento por su adicción al sexo. Ahora el denunciado es su hermano Bob. Según el portal Variety, la víctima en este caso fue la productora ejecutiva de The Mist, Amanda Segel, quien contó “el comportamiento sospechoso del productor durante el verano de 2016”.