Advierten sobre el mal uso de las estufas eléctricas

“Si bien en el invierno crece el riesgo porque hay gente que usa la calefacción con aparatos eléctricos, el uso cada vez mayor de la tecnología hace que el consumo se sostenga todo el año”, aseguró el comisario, y aclaró que ya no es tan pronunciada la diferencia entre el invierno y el verano en el número de incendios. Según aclaró, no consulta a personal capacitado hace que existan fallas eléctricas, que pueden provocar incendios no solo en las casillas de madera sino también en las viviendas de material. En muchos casos, son causados porque los cableados que se instalan no son los adecuados para el nivel de consumo del hogar.

Agregó que los artefactos más peligrosos son aquellos que generan calor, como las pavas eléctricas, los hornos y las estufas, que no sólo consumen energía para funcionar, sino que la usan para calentar una resistencia. En ese sentido, remarcó que en invierno es cuando se incrementa el peligro de un accidente.

En lo que va del año, el caso más grave registrado incluyó el incendio que sufrió una mujer y que terminó en pérdidas totales de sus pertenencias y algunas quemaduras en los antebrazos.

Cafulqueo aclaró que otras causas comunes que provocan los siniestros son los descuidos de los vecinos, que dejan secando prendas de vestir sobre los calefactores o acomodan los muebles de modo tal que el sofá está pegado a una fuente de calor. Con el paso de las horas y calefacción encendida, la tela puede encenderse.

Las recomendaciones de CALF para evitar dolores de cabeza

Ante la preocupación por los peligros que suponen las conexiones eléctricas irregulares, la cooperativa CALF publicó en su página web una serie de recomendaciones para evitar que las fallas de la electricidad terminen en incendios que causen heridas o pérdidas materiales.

Indicaron que es necesario instalar todos los elementos recomendados por la Asociación Electrotécnica Argentina, tales como disyuntor diferencial, interruptor termomagnético (más conocido como llave térmica) y puesta a tierra. A su vez, recordaron que los cortes de luz indican que hay un problema en la instalación, por lo que es importante no forzar al sistema.

Desde la cooperativa también recomendaron colocar protectores plásticos en todos los enchufes que no se utilizan y evitar el uso de alargues o prolongaciones, que presuponen un riego extra para la seguridad del hogar.

“Es conveniente separar los circuitos por funciones: por ejemplo: bocas de iluminación, tomacorrientes y líneas exclusivas para artefactos de alto consumo, termotanque eléctrico, aire acondicionado, etcétera”, explicaron. Por otro lado, mencionaron la importancia de no manipular conexiones con los pies descalzos o las manos mojadas.

“Las heladeras, lavarropas y similares electrodomésticos, deben estar siempre conectados a tierra adecuadamente”, aclararon y agregaron: “Proteja su instalación colocando un cable de protección a tierra y enchufes de tres patas; no utilice adaptadores que eliminan la función del conductor de seguridad”.

Por último, recordaron que es necesario cortar el suministro de energía cada vez que se busca hacer alguna reparación hogareña.